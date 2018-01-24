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İnternet avcısı oynadıkça kazanıyor

- Vodafone’lu gençler, Türkiye’nin ilk oynadıkça hediye internet kazandıran "Artırılmış Gerçeklik" oyunu "İnternet Avcıları" ile avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy: - "İnternet Avcıları için düzenlediğimiz hediye kampanyası ile uygulama üzerinden 30 bin bit avlayan ilk 5 abonemize iPhone 8 Plus 256GB akıllı telefon hediye ettik"

İnternet avcısı oynadıkça kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone’lu gençler, Türkiye’nin ilk oynadıkça hediye internet kazandıran "Artırılmış Gerçeklik" oyunu "İnternet Avcıları" ile avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor.
Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 26 yaş ve altı gençler için kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Vodafone’lu gençler, Türkiye’nin ilk oynadıkça hediye internet kazandıran “Artırılmış Gerçeklik” oyunu “İnternet Avcıları” ile hem eğleniyor, avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor. Uygulama üzerinden bugüne kadar 800 bin kullanıcı 5 milyona yakın hediye internete dönüşen bit avlarken, oyunu oynayan kullanıcılar binlerce GB hediye internet kazandı.




- "Gençlere avladıkça bitmeyen internet avantajı sunuyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone ile gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlı kampanyalar düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ilk oynadıkça hediye internet kazandıran 'Artırılmış Gerçeklik’ oyunu 'İnternet Avcıları' ile FreeZone’lulara ihtiyaç duydukları her an her yerde hediye internet kazandıracak bir dijital oyun platformu sunuyoruz. Gençlere avladıkça bitmeyen internet avantajı sunuyoruz. FreeZone’lu gençlerimiz, avladıkça çoğalan onlarca gigabyte sayesinde avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor.
Bu ürünle gençler için aynı zamanda yeni bir sosyalleşme aracı ve eğlence alanı da sağlıyoruz. 'İnternet Avcıları’ için düzenlediğimiz hediye kampanyası ile uygulama üzerinden 30 bin bit avlayan ilk 5 abonemize iPhone 8 Plus 256GB akıllı telefon hediye ettik. 'İnternet Avcıları' kapsamında genç abonelerimize başka sürprizlerimiz de olacak. Vodafone FreeZone ile gençlerin kendilerine çizdikleri özgürlük yolculuğunda onlara dijital yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz."



- Avladıkça çoğalan gigabyte


Açıklamada verilen bilgilere göre, "İnternet Avcıları" ile sokakta, yolda, okulda ya da kampüste “bit” avına çıkan FreeZone’lular, avladıkça çoğalan onlarca gigabyte sayesinde avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor. "İnternet Avcıları"nda Vodafone’lu olmayan gençler de oynayıp "bit" avlayabiliyor.
Bu gençler, Vodafone FreeZone’a geçtiklerinde, avladıkları “bit”leri hediye internete çevirebiliyor. Avlanan "bit" sayısı arttıkça abonelerin kazanabileceği hediye internet paketinin içeriği ve geçerlilik süresi de artıyor. Örneğin, 300 "bit" toplayan bir abone, 1 saat geçerli 1 GB internet kazanabiliyor; 600 bit toplayan abone 6 saat geçerli 1GB internet kazanıyor.

"İnternet Avcıları" oyununa "Vodafone Yanımda" mobil uygulamasının yanı sıra Google Play ve App Store üzerinden de ücretsiz erişilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vodafoneİnternet AvcılarıEngin Aksoy
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