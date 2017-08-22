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İnternetten keklik satışına ceza

- Sosyal medya hesabı üzerinden verdiği ilanla keklik satmaya çalışan kişiye bin 82 lira para cezası kesildi

İnternetten keklik satışına ceza

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği ilanla keklik satmaya çalışan kişiye bin 82 lira para cezası uygulandı.
İl merkezinde yaşayan ancak kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yakaladığı kekliği sosyal medya hesabı üzerinden, "evcil 4 aylık erkek keklik, temiz, sağlıklıdır" notuyla satışa çıkardı. Söz konusu kişi keklik için 100 lira fiyat koydu.
Durumun Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine, kekliği satmaya çalışan kişiye 632 lirası idari, 450 lirası tazminat olmak üzere toplam bin 82 lira para cezası kesildi.
Söz konusu kişinin, aslında elinde keklik bulunmadığını ve "öylesine" ilan verdiğini iddia ettiği öğrenildi.

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