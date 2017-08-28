Interpolden enerji içeceği markasının veliahdına kırmızı bülten

BANGKOK (AA) - Tayland, Interpolün ünlü enerji içeceği markası Red Bull'un veliahtlarından olan ve hakkında bir polis memuruna arabasıyla çarpıp kaçtığı suçlaması bulunan Vorayuth "Boss" Yoovidhya için kırmızı bülten çıkardığını duyurdu.

Emniyet Sözcüsü Krissana Pattanacharoen, yaptığı açıklamada Interpolün Red Bull'un veliahdı hakkında kırmızı bülten çıkardığını öğrendiklerini belirtti.

Pattanacharoen, "Bu davanın tüm yönlerini inceleyip takip ediyoruz. Ve Yoovidhya'nın başka bir ülkede saklanma ihtimaline inanmamız nedeniyle bu kırmızı bültenin çıkması gerekiyordu." diye konuştu.

Pattanacharoen, eylül ayında yaptığı açıklamada Vorayuth'un 2012'de devriye gezen motosikletli polis memuruna aracıyla çarptıktan sonra olay yerinden kaçmakla suçlandığını duyurmuştu.

Vorayuth'a "çarpıp kaçma" ve "dikkatsiz araba kullanma" suçlamalarının yöneltildiğini belirten Pattanacharoen, emniyetin tutuklama emri çıkarılması talebinin mahkeme tarafından onaylandığını kaydetmişti.

Yetkililer, mayıs ayında Vorayuth'un Tayland pasaportunu iptal etmişti.





