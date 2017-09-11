İSTANBUL (AA) - Van'dan İstanbul'a getirilen öksüz, yetim ve terör mağduru 55 çocuk, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli ile Van İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk işbirliğiyle düzenlenen, "İpekyolu'ndan İstanbul'a Kardeşlik Köprüsü" adındaki 3 günlük gezi programı çerçevesinde, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Benli'nin danışmanı Ali Ulutaş, gezi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Benli'nin aynı zamanda İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili olduğunu hatırlatarak, kendisinin terör ve terör mağdurlarıyla ilgili özel çalışmalarının olduğunu, bu kapsamda terörden çok etkilenen Van'da İpekyolu'na ait bir bölge belirlediklerini söyledi.

İpekyolu Kaymakamlığı'yla iletişime geçilerek Van'da terörden en çok etkilenen mahallelerin tespit edildiğini belirten Ulutaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Van'ın genelinde bu çocuklar seçildi. Özellikle bunların seçilme nedeni ise hem öksüz, yetim ve terör mağduru, hem de korunmaya muhtaç çocuklar olmaları. Sayın Fatma Benli bu kimseler için İstanbul'da 3 günlük bir gezi düzenledi. Bu sayın vekilin fikriydi. İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk Bey ile iletişime geçilerek bu kişiler belirlendikten sonra gezi başladı. Bunun öncesinde de geçtiğimiz aylarda 80 çocuk daha İstanbul'a geldi. Bunlar da 'sevgi evlerinde kalan, anne ve babası olmayan çocuklardı. Bunları yine İpekyolu Kaymakamlığı İstanbul'a gönderdi. İstanbul gezisi programı, o 80 çocuk için de yapıldı.''

Ulutaş, 3 günlük gezi programı çerçevesinde öğrencilerin Topkapı Sarayı, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane ve Miniatürk gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezeceklerini kaydederek, bu projeyi AK Parti İstanbul Milletvekili Benli'nin geliştirmeyi düşündüğünü ve Van bölgesinde terörden etkilenen çocukların dış dünyaya açılması ile sosyalleşmesi için bunları devam ettirmek istediğini anlattı.

Grup koordinatörü Celal Güneş de Van İpekyolu Belediyesinde sosyolog olarak çalıştığını ifade ederek, bu gezinin AK Parti İstanbul Milletvekili Benli ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk'ün işbirliğiyle yapıldığına dikkati çekti.

Güneş, Yaşar Kemal'in, ''İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.'' sözüne atıfta bulunarak, ''Çocuklarımızın yüreğini ilim, bilim, kültür ve irfanla doldurmak üzere onları bu geziye getirdik. Biz İpekyolu Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliği temel felsefemiz varsayıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız bütün projelerin özellikle sosyal belediyecilik anlayışıyla olacağını söyleyebilirim. Biz de bu minvalde çocukların yaşadığı travmaları biraz bertaraf etmek amacıyla onları bu tür gezilerle hem Batı'yı görmelerini ve kültürel anlamda bilinçlenmelerini hem de dünyanın sadece Van'dan ibaret olmadığını göstermek istedik. Çocuklarımızı bu tür kültürel gezilerle geleceğe yönelik hazırlıyoruz.'' diye konuştu.

Geziye Van'dan gelen Asime Çiftçi (16), İstanbul'un çok güzel olduğunu söyleyerek, ''İpekyolu Belediyesi'nin katkılarıyla buraya geldik. İstanbul'a ilk defa geldim, çok güzel bir şehir. Beni en çok Yerebatan Sarnıcı etkiledi. Bu imkanı bize sağlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk ve AK Parti Milletvekili Fatma Benli'ye teşekkür ederim.''

Hamza Şalem de (17), İstanbul'a ilk defa geldiğini ve uçağa ilk defa bindiğini söyleyerek, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Gezi Şefliğine bağlı 4 kişilik bir ekip de gruba gidinceye kadar organizasyon ve rehberlik konularında hizmet edecek.

Van'dan gelen grup, 13 Eylül Çarşamba gününe kadar İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini görmeye devam edecek.