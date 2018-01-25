İş dünyası “Operasyona da büyümeye de devam“ dedi

İSTANBUL (AA) - Araştırma ve danışmanlık şirketi AGS GLOBAL'in anketine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı "olumlu" değerlendiren iş dünyası, Türk ekonomisinin ise operasyondan "olumsuz" etkilenmeyeceğini ifade ediyor.

AGS GLOBAL'den yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı'na dair farklı sektörlerde 389 iş insanının katılımıyla bir anket çalışması yapıldı.

Ankete katılan iş insanlarının yüzde 87'si Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı "olumlu" değerlendirirken, yüzde 7'si "olumsuz" olduğu yanıtını verdi. "Ne olumlu ne olumsuz" şeklinde değerlendirenlerin oranı ise yüzde 6 seviyesinde kaldı.

Ankete katılanların yüzde 41'i Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye "olumlu" katkısı olacağını, yüzde 14'ü "olumsuz" etkilerinin olacağını kaydetti. Katılımcıların yüzde 45'i ise ekonominin etkilenmeyeceği görüşüne sahip.



- "Ekonomik olarak ciddi sıçrama beklentisi"



Harekatın ekonomiye olumlu katkısı olacağını ifade eden (yüzde 41) iş insanlarının temel dayanağı "terör belasından kurtulmuş", "sınırları güvenli hale gelmiş", "operasyonla beraber tüm dünyada güçlü ve istikrarlı bir algı oluşturacak Türkiye'nin orta ve uzun vadede ekonomik olarak ciddi bir sıçrama yapacağı" beklentisi oldu.



Harekatın ekonomiye olumsuz etkileri olacağını ifade eden katılımcılara (yüzde 14) göre de bunun temel nedeni "askeri maliyetlerin ve savunma harcamalarının artışı" olarak belirlendi.

Ekonominin bu durumdan etkilenmeyeceğini ifade eden katılımcılara (yüzde 45) göre operasyonun günler öncesinde kamuoyu ile paylaşılmasının bunda katkısı çok fazla. Özellikle operasyonun halkla ilişkiler ayağının iyi organize edildiği, uzun süredir konuşulduğu ve toplumun hazırlandığını belirten katılımcılar, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk ekonomisine risk olarak hissedilecek etki göstereceğini düşünmüyor.



- 2018'de güçlü büyüme beklentisi dikkati çekiyor



Araştırmaya katılan iş insanlarına 2018 büyüme tahminleri de sorulurken, ankete katılan iş insanlarının yüzde 54'ü 2018'de Türkiye ekonomisinin yüzde 5-7 büyüme kaydedeceğini tahmin etti.

Katılımcıların yüzde 26'sı ekonominin yüzde 3-5 büyüyeceği öngörüldü. Katılımcıların yüzde 11'lik kesimi ekonominin yüzde 1-3 büyüyeceği, yüzde 9'u yüzde 7'nin üzerinde büyüyeceği tahmininde bulundu. Araştırmaya katılan iş insanlarının 2018 büyüme tahmini ise ortalama yüzde 5,1 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AGS Global Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler, "Türkiye'nin, çevresel riskler ile sıcak çatışma ortamının içinde olmasına ve birden çok cephede mücadele etmesine rağmen, iş dünyasının pozitif beklenti içerisinde olması ülke ekonomimiz için son derece umut verici bir durum." ifadelerini kullandı.