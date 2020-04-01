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İş, spor ve sanat camiasından "Ahbap"a rekor bağış

Koronavirüs salgını nedeniyle kampanya başlatarak binlerce aileye destek olan Ahbap Derneği ve Anadolu Efes iş birliği ile binlerce çalışanın işsiz kalması nedeni ile temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

İş, spor ve sanat camiasından "Ahbap"a rekor bağış
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Demet Kalendergil yazıyor... Yeme içme ve eğlence sektöründe binlerce işletme, COVID-19 tedbirleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kaldı. Yıllardır bu sektöre emek veren garson, komi, aşçı, barmen gibi binlerce çalışanın bu zorlu döneminde yanında olmak için Anadolu Efes ve Ahbap Derneği kolları sıvadı.

Haluk Levent daha önce bu zor süreçte 2 bin aileye AHBAP oluşumu üzerinden gıda yardımı yapılacağını açıklamıştı. Levent'in bu açıklaması sonrası özellikle sanat ve spor camialarından arka arkaya gelen desteklerle sayı 10 bin 252 aileye çıktı. Yardım kolilerinin hazırlanmasına ilişkin bir video paylaşan Haluk Levent, kolilerin en kısa sürede ailelere ulaştırılacağını açıkladı.

Gelin Birlikte Yardım Edelim

Kadına şiddet davalarındaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı Haluk Levent, Elazığ depreminde başkanı olduğu Ahbap Derneği ile bölgedeki depremzedelere yaklaşık 2 milyon liralık destek vererek gönülleri fet etmişti. Korona günlerinde de kampanya başlatan Haluk Levent, sosyal medyadan iş, spor ve sanat dünyasına “gelin birlikte yardım edelim” çağrısında bulundu.

Ben Sizden Daha Hayırsever Değilim

 Sosyal medyadan yayımladığı mesajında tüm sanatçı ve sporculara seslenerek, “Ben sizden daha hayırsever değilim, sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbapları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür, bireysel değil hep birlikte hareket edelim” diyen Levent’e iki günde rekor bağış geldi.

Kampanyaya kısa sürede İş dünyadsından, sanata, spor dünyasından magazine bir çok ünlü isim destekte bulundu. Haluk Levent ise bağış yapan ünlü isimleri sosyal medya hesabından tek tek yayınladı.

Ahbap Derneği geçtiğimiz aylarda ise kadınlara yönelik destek faaliyetleri nedeni ile Kadın Girişimcileri Destekleme Platformu tarafından ödüle layık görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventAhbap DerneğiKoronavirüs SalgınıCovid19Anadolu Efes
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