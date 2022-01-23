İş toplantılarının balıkçısı Bodrum'a şube açıyor

İstanbul Yeşilköy'de iki, Tarabya'da da bir şube ile hizmet veren Yüksel Balık 2022'yi yatırım yılı ilan etti. Yüksel Balık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Karakış, "Bodrum'da yaklaşık 15 milyon TL yatırımla markamıza yaraşır bir şube açmayı hedefliyoruz. Üç şubede 200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu işe 25 yıl önce bulaşıkçılıkla başladım, bugün çalıştıracak bulaşıkçı bulamıyorum" dedi.

Türkiye'de özellikle iş dünyasının yerli ve yabancı misafirlerini ağırladığı birkaç restorandan biri olarak bilinen Yüksel Balık 2022'yi yatırım yılı ilan etti. İstanbul Yeşilköy'de iki, Tarabya'da bir şube ile hizmet veren marka üç şubede toplam 200 kişiye istihdam sağlıyor. Yüksel Balık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Karakış, yeme içme sektöründeki son durumu değerlendirirken, kısa ve orta vadedeki yatırım planlarını detaylandırdı.

MALİYETLER YÜZDE 60 ARTTI

2021 yazının, yeme içme sektörünün son 25 yılının en parlak dönemi olduğunu ifade eden Yüksel Karakış, "Pandemi nedeniyle yaşadığımız kapanmalardan çıktığımız bir dönem yaşadık. İnsanlar ev dışında sosyalleşmeyi özledi. Bu dönemde devletin sağlamış olduğu KDV desteğinin bizlere faydası çok oldu ancak son 6 ayda maliyetler yüzde 60 oranında arttı. Giderlerimizin hayli arttığı bir dönemde çalışanlarımıza yüzde 50 zam yaptık. Bundan ötürü de gururluyum." dedi.

BULAŞIKÇI BULAMIYORUZ

1979 yılında İstanbul'a geldiğini ve mesleğe bulaşıkçılıktan başladığını söyleyen Karakış, "İlk restoranımı İstanbul Yeşilköy'de, 10 masalık bir dükkanda açtım. Bu süreçte 6 ay eve gitmedim desem abartmamış olurum. 25 yıl önce bulaşıkçılıkla başladım, bugün restoranlarımda istihdam edeceğim bulaşıkçı bulamıyorum. Garson ve komilerde de aynı durum geçerli. Buna karşın 25 yılda kendi bünyemden 25 tane patron çıkardım. İnsanlar kısa sürede zirveye yükselmek istiyor. Türkiye'de turizm sektörünün toplam gelirlerinin yüzde 13'ünü yeme içme oluşturuyor. Turizm otelcilik bölümlerinin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. İnsanları mesleki eğitime yönlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLK ŞUBE BODRUM'A

2022'yi yatırım yılı ilan ettiklerini vurgulayan Yüksel Karakış, "Bu kapsamda Yüksel Balık'ın İstanbul dışındaki ilk şubesini Bodrum'a açma niyetimiz var. Hatta yeri bile belirledik. Yaklaşık 15 milyon TL maliyetle, markamıza yaraşır bir yatırımı hayata geçirmek istiyoruz. Uzun vadede ise Yüksel Balık'ı yurt dışında Londra'da ya da Los Angeles'ta görmek en büyük hayalim. Şirketin bu hayali gerçekleştirecek mali gücü şu an var ancak ben bugün bile mevcut şubelerimde gerektiği anlarda bulaşık yıkıyorum. Kontrol edemediğiniz iş sizin değildir." dedi.

İTALYANLAR BALIKTA YÜKSEL'İ TERCİH EDİYOR

Yüksel Balık'ın 2006'da Avrupa'nın en iyi restoranı seçildiğini belirten Karakış, "Yabancı misafir olarak bizi en fazla İtalyanlar tercih ediyor. İtalyanları İspanyollar ve Almanlar takip ediyor. Restoran işletmeciliği bana göre bir nevi hizmet ihracatı. Bugün yurt dışında ünü dünyaya yayılmış markalarımız var. Hepsini sonuna kadar takdir ediyorum. Doğru girişimlerle yurt dışına açılan Türk markalarının sayısını artmamız şart." ifadelerini kullandı.