İşçi işveren uyuşmazlığında arabuluculuk dönemi

ANKARA (AA) - ERTUĞRUL SUBAŞI - Hitit Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuğun başlamasıyla ilgili "İşçi ve işveren için büyük kazanım. Bu durum taraflar açısından hem vakit hem de nakit kaybına yol açmayacak bir yeniliktir." dedi.

Milyonları ilgilendiren işçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemini dava şartı haline getiren düzenleme 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girdi.

İş dünyasına yeni bir soluk getirecek ve hukuk alanında köklü değişim içeren düzenlemeye göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan, tazminat veya işe iade talebiyle açılan davalar öncesinde arabulucuya başvurulacak. Eğer arabulucuda bir çözüme ulaşılamazsa konu mahkemeye taşınacak.

Arabulucu zorunluluğu bulunmayacak davalar ise iş kazası, meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve bunlarla ilgili tespitler olarak belirlendi.

Yeni düzenleme hakkında AA muhabirine bilgi veren Hitit Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, iş dünyası için büyük kazanım olan bu düzenlemeyi hayata geçiren siyasetçilere teşekkür etti.

Karaman, uygulama ile hem işçi hem de işveren için enerji ve zaman kaybının önleneceğini söyledi. İşçi ile işveren arasında yaşanabilecek sorunların mahkemeye gitmeden çözülebileceğini anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"İşçi ve işveren için büyük kazanım. Bu durum taraflar açısından hem vakit hem de nakit kaybına yol açmayacak bir yeniliktir. Uygulama ile anlaşmaya varan işçi ve işveren üzerinde anlaşılmış hususları tekrar dava konusu yapamayacak. Böylece taraflar enerjisini, zamanını, potansiyelini boşa harcamayacak başka işleri için kullanabilecek. Uzun yargılama sürelerinden dolayı yıllarca süren iş davalarının da artık arabuluculuk mekanizmasıyla sona ereceğini düşünüyoruz. İş dünyası için büyük bir sorun olan 'emsal karar' uygulaması da anlaşma metninin gizli olma zorunluluğu nedeniyle arabuluculuk sistemiyle sorun olmaktan çıkacak."

Karaman, düzenlemenin çalışma hayatına radikal değişiklikler getireceğini ve kolaylaştıracağını belirterek arabulucunun yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracağını, bu sürenin zorunlu hallerde en fazla bir hafta uzatılabileceğini ifade etti.

- Anlaşma olmazsa, arabuluculuk ücretini haksız çıkan ödeyecek

Uyuşmazlık konusunda arabulucuda anlaşmaya varılamazsa konunun mahkemeye taşınacağını aktaran Karaman, "Arabuluculuk bürosunca yapılacak zaruri giderler anlaşmaya varılması halinde taraflarca ödenecek, anlaşmaya varılamaması durumunda ise ilerde haksız çıkacak taraftan alınmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak." diye konuştu.

Merkezin kurucu üyesi Alaaddin Varol da arabuluculuk sisteminin avantajlarını, "Uyuşmazlıklar alenileşmeden çözüleceği için tarafların ticari itibarları korunmuş olur. En basit uyuşmazlığın bile bir yıldan uzun sürdüğü düşünülürse arabuluculuk sisteminin hızlı, ekonomik ve etkin bir çözüm yöntemi olduğu söylenebilir." sözleriyle değerlendirdi.

Varol, kendilerine bir hafta içinde 78 başvuru yapıldığını, bu uyuşmazlıkların yıl değil, birkaç hafta içinde çözülmesi için çalıştıklarını kaydetti.