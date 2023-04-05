İSGİD depremzede ailelere Adıyaman Samsun köyünde

İSİSGİD İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Fatih Aşcı, Genel Başkan Yardımcıları Eren Keskin, Harun Şener, Av. İsa Keskin, Savaş Şahin, Taner Yiğit ve Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Kaya ile birlikte Adıyaman’a giderek depremzede ailelerin yaralarına bir nebzede olsa merhem olmak için iftar ve sahur programı düzenlediler.

Program sonunda bir konuşma yapan İSGİD Genel Başkanı Fatih Aşcı, ’’Değerli Adıyamanlı hemşerilerimiz. Bizler İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği yönetimi olarak Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu SAMKON’un depremzede kardeşlerimiz için Adıyaman’da konteyner evlerden oluşan “Samsun Konteyner Köyü” nde; yaraları sarmak, sıcak yemek ikramında bulunmak üzere 500 kişiye hizmet vermenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. 6 Şubat’ta meydana gelen ve hepimizi derinden etkileyen bir deprem afeti yaşadık. Deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kederli ailelere ve ülkemize sabırlar diliyoruz. Bu organizasyona emek verenlere, yardım eden hayırseverlere, dernek ve federasyon başkanlarımıza, sahada çalışan aşçısından, fırıncısına, hizmet eden herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Samsunlular kendine yakışanın en iyisini yapmaya devam edecekler. Bizi yalnız, depremzede kardeşlerimizi de kimsesiz bırakmayan herkese en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

Ayrıca İSGİD ailesi olarak Samsun Konteyner Köyü’nde ihtiyaç sahibi depremzede çocuklarımıza oyuncak desteğinde bulunduk.

Ülkemizin bu felaketten de halkımız, stklarımız ve devletimiz ile sağ salim çıkacağına inanıyoruz. Adıyaman’da Samsun Konteyner Köyü’nde depremzede vatandaşlarımıza sahur ikramı sonrasında da hemşerilerimiz ile bizler de sahur yaptık.

Alanda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Programa katılım sağlayan Samsun Konteyner Köyünde kalan depremzede aileler ise maneviyat dolu birlik ve beraberlik ile ciddi katkıda bulunan İSGİD Genel Başkanı Fatih Aşcı ve yönetim kurulu üyelerine tüm depremzedeler adına teşekkürlerini sundular.