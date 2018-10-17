Isı yalıtımı ile doğal gaz faturaları yarı yarıya düşüyor

İSTANBUL (AA) - Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Isı yalıtımı sistemleri ile ısıtma amacıyla harcanan enerjiden yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanıyor. Böylelikle doğal gaz faturaları yarı yarıya düşüyor." ifadelerini kullandı.

Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, ısı yalıtımının, hem vatandaşlar hem de Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kış aylarını sağlıklı ve konforlu bir ortamda geçirirken, doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürmek için binaların ısı yalıtımı sistemleri ile koruma altına alınması gerektiğini aktardı.

Doğal gaz faturasında tasarruf için verimli ısı yalıtımının şart olduğunu vurgulayan Akbaş, "Isı yalıtımı sistemleri ile ısıtma amacıyla harcanan enerjiden yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanıyor. Böylelikle doğal gaz faturaları yarı yarıya düşüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa standartlarına uygun, enerji tasarruflu, sağlıklı yaşam alanları oluşturabilecekleri binalara sahip olabilmek için önlerinde kentsel dönüşüm gibi önemli bir fırsat bulunduğunu belirten Akbaş, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, ithal ettiğimiz enerjinin ısınma ve soğutma amacıyla tüketilen bölümünün yarısını israf ediyoruz. Binalarda tükettiğimiz enerji miktarı, toplam tüketilen enerjinin yaklaşık olarak yüzde 40’ına ulaşmış durumda. Eğer elimizdeki kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirerek yeniden inşa edilecek tüm binaları ısı yalıtımı yapılmış bir şekilde inşa edebilirsek ülkemizin enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltabilir ve ülke ekonomimize her yıl milyarlarca dolarlık katkıda bulunabiliriz."



- Enerji Kimlik Belgesi



Altuğ Akbaş, Türkiye'de ısı yalıtımı uygulamasının artık daha iyi anlaşılmaya başlandığını, yalıtım konusunda hayata geçirilen en önemli uygulamalardan birinin 2020'ye kadar tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunluluğu olduğunu, binaları beyaz eşya gibi A’dan G’ye kadar sınıflandıran Enerji Kimlik Belgesi'nde yüksek sınıflandırmaya sahip olmanın en etkin yolunun ısı yalıtımı yaptırmak olduğunu aktardı.

Konutların enerji verimliliklerini değerlendirme ve belge verme yetkisine sahip bir kuruluş olduklarını bildiren Akbaş, mantolama sisteminin uygulandığı ve belli kriterlerin sağlandığı binalara Enerji Kimlik Belgesi verdiklerini, böylece garantili ısı yalıtım sistemi ile yapıları koruma altına alırken, bina sahiplerine de Enerji Kimlik Belgesi hizmeti sunduklarını kaydetti.

Verimli ısı yalıtımı için her bir sistem bileşeninin yüksek kalite standartlarında olması gerektiğini belirten Akbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut sınıflandırmaya göre, Türkiye 4 yalıtım bölgesine ayrıldı ve bu bölgeler TS 825 (binalarda Isı yalıtım kuralları standardı) standardında tüketim değerlerini ve yalıtım gereksinimlerini tespit etmek üzere tayin edilmesi için kullanıldı. Türkiye'nin daha sıcak kısımlarındaki konutlarda ısı yalıtımı soğutma ihtiyacına yönelik enerji talebini de azaltıyor. U değerleri uygun, iyi dengelenmiş bir duvar, çatı ve döşeme yalıtımı, enerji talebini önemli ölçüde azaltıyor.

Ülkemizde kişi başına 0,25 metreküp yalıtım malzemesi tüketilirken, AB ülkelerinde ortalama 1 metreküp malzeme kullanılmaktadır. Biz 4-5 cm kalınlıkta yalıtım malzemesi ile yetinirken, AB ülkeleri 15-20 cm ile daha fazla ısı yalıtımı malzemesi kullanarak daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Enerjimizi boşa harcamadan, güvenli ve konforlu yapılarda yaşamayı hedefliyor, aynı zamanda yüzde 50’ye varan tasarruf elde etmek istiyorsak, binalarımızın tamamını standartlara uygun kalınlıklarda belgeli ürünler ile belgeli uygulayıcıları tercih ederek ısı yalıtımı ile koruma altına almalıyız."