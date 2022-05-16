İSMMMO seçim galibi Çağdaş ve Demokratlar

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda seçimin galibi; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği oldu. Seçimi ÇDMB’nin Başkan adayı Erol Demirel kazandı. Muhasebeciliğin ekonomideki önemi ve yeni gelişen teknolojinin kullanım ve yeni yazılımın en iyi şekilde kullanılması için gerekli girişimlerde bulunacağından bahseden Erol Demirel, dünyada değişen dijital medya ve meslek üzerindeki etkileri kolaylaştırmak en önemli girişimleri olacağını söyledi.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Başkan adayı Erol Demirel Kimdir;

1960 İstanbul doğumlu, Kabataş Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında İnsan Kaynakları Uzmanlık Alanında yüksek lisans yaptı. “Örgütlerde Güven Ortamının Öncülleri ve Sonuçları” adlı Yüksek Lisans Tezi bulunmaktadır. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Denetimi alanında doktorasını tamamladı, halen yeterlilik aşamasındadır. Beyoğlu İlçesi’nde mesleki faaliyetlerini serbest olarak sürdürmektedir. 1994 yılında eğitmenlik görevine başladı. Yayımlanmış çok sayıda mesleki bildiri, mesleki proje çalışmaları ve yazıları vardır. Çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1992-1994 döneminde İSMMMO Eminönü Oda Temsilciliği, 2000-2004 döneminde Mali Çözüm Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, 2004-2010 döneminde TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2010-2013 döneminde İSMMMO Oda Saymanlığı, 2013-2016 döneminde İSMMMO Sekreterliği görevlerinde bulundu. TESMER İstanbul Şubesi eğitmenidir. 2016 yılından itibaren İSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.