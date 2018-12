İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şu an yeterince etkili olamadığımız pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde girmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili 4 hedef ülke belirledik. Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika." dedi.

Pekcan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri (MESKOM) Ortak Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, İSO'nun sektörün oluşturduğu toplam katma değerin yaklaşık yüzde 40'ını ve sanayi ihracatının yüzde 21'ini oluşturduğunu anımsatarak, Türkiye’deki en büyük bin sanayi kuruluşunun 3'te 1'inin İSO üyesi olduğunu söyledi.

Pekcan, bakanlık olarak son dönemde 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde yürüttükleri çalışmalara değinerek, "Şu an yeterince etkili olamadığımız pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde girmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili 4 hedef ülke belirledik. Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika. Dış ticaret açığımızın yüzde 56'sını bu ülkelere veriyoruz. Bu 4 ülkenin toplam nüfusu da 3 milyar. Dolayısıyla buralara yeni stratejiler geliştirmek zorundayız." diye konuştu.



- “e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz”



Bakan Pekcan, rekabet hukuku üzerine çok güzel çalışma yaptıklarını belirterek, Türkiye’de rekabet hukukunun 1994 yılından beri değişmediğini kaydetti.

Bütün batılı ülkelerin rekabet hukuklarını tek tek incelediklerini ve bu konuda önerileri sunacaklarını ifade eden Bakan Pekcan, şunları anlattı:

“Piyasa Denetimi ve Gözetimi Kanunu’nda da ciddi çalışmalar yaptık. Ürün güvenliği, ürün denetimiyle ilgili de çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı AB ile uyumluluk ve hizmet kalitesinin artırılması yönünde güzel çalışmalarımız var. Ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili Ticaret İl Sicil Müdürlükleri kanalıyla şirket kuruluşları gerçekleştirilebiliyor. Okullar açıldığında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemini devreye aldık.

Artık veliler, ticaret erbabı aldığı ürününün güvenli olup olmadığını sorgulayabiliyor. e-ticaret oldukça öne çıktı. e-ihracata önem veriyoruz. Kapasite kullanım oranlarınız malum. Yeni yatırımlar da maalesef biraz yavaş gidiyor. Yeni yatırımlar artarsa bizim de elimizde ihraç edecek malzeme olacak. Teknoloji odaklı tasarım ve markalaşmaya önem veriyoruz. Ayrıca kadın girişimciye, genç girişimciye, KOBİ’lere esnaf ve sanatkara ihracatçı olabilmesi için e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz.”

Pekcan, Türk Eximbank’ın kredi ve sigorta yaptığı müşteri sayısının 10 bin 900’ü geçtiğini ve bunun 7 bin 500’ünden fazlasının da KOBİ’lerden oluştuğunu aktararak, 100 birim ihracatın 26 birimi bu yıl Türk Eximbank tarafından finanse edildiğini dile getirdi.

Gelecek yıl bu desteğin yüzde 27’sinin Türk Eximbank tarafından finanse edilmesini beklediklerini belirten Pekcan, “Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamda depolanması, gıda güvenliği açısından ürünlerin ve ticaretin kolaylaştırılması açısından lisanslı depoculuğu geliştirdik. Şu anda Elektronik Ürün Borsasını da kurmuş durumdayız. Lisanslı depoya ürününü koyan herhangi bir firmamız bu ürünü elektronik ortamda dünyanın neresine isterse satabilecek. Önümüzdeki sene hasat zamanında fiilen kullanılacak.” dedi.

Pekcan, çeke yönelik güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla karekod uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Sanayicilere her türlü desteği vermeye açık olduklarını aktaran Pekcan, “Sistemlerimizi sizin yüksek katma değerli ürün ihracatınızı artıracak yönde revize etmeye hazırız.” diye konuştu.

Pekcan, bundan sonraki hedeflerinin, ara mallarında ve yatırım mallarında ithalata olan bağımlılığı azaltmak ve yüksek teknoloji ürünlerindeki ihracatı artırmak olduğuna işaret ederek, "Bunun için ülkemizde yüksek katma değerli üretimi artıracak yatırımları harekete geçirmek. Bu nedenle, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde daha çok yazılım, yapay zeka, bilişim ve diğer teknolojik alanlarda yatırım yapmanızı bekliyoruz." şeklinde konuştu.