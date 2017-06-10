İsraf, “gıda bankacılığı“ ile önlenecek

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, "Gıda bankacılığı yoluyla insanlar ihtiyaç sahiplerine yardım ederken hem yardımlaşma duygusu gelişecek hem de vergi teşviklerinden yararlanacaklar." dedi.

Satır, Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen bir dilekçe üzerine kurulan alt komisyonun israfın önlenmesine yönelik pilot iller olarak belirledikleri 10 kente ziyaretler gerçekleştirdiğini, vakıf ve derneklerde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Dilekçede israfın önlenmesine yönelik taleplerin olduğunu aktaran Satır, "Bu yüzden böyle bir alt komisyon kurduk. Konuyu araştırınca gıda bankacılığı mevzuatıyla ilgili dünyadaki iyi örnekleri, ardından da Türkiye'deki örnekleri incelemeye başladık. Gıda bankacılığı, bir şekilde kullanım süresi dolmaya yakın ya da yaklaşmış ihracat fazlası veya elde kalan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesidir. Bununla ilgili kamu, kurum ve kuruluşların yetkilileri, TBMM'de dinlendi. Yerinde incelemeler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Gaziantep iyi yol almış"

Belma Satır, incelemelere Gaziantep'ten başladıklarına işaret ederek, bu alanda özellikle büyükşehir belediyesi ve iki merkez ilçe belediyesinin iyi yol aldığını, ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini anlattı.

Bu faaliyetle hem ihtiyaç sahiplerinin hayat kalitelerinin artığını hem de yoksulluğun azaltıldığını vurgulayan Satır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan tüm iş adamlarına şunu hatırlatmak isterim. Gıda bankacılığı konusunda yaptığınız destekler nedeniyle TBMM'de çıkan bir yasa gereği vergi muafiyetiniz, vergi teşvikleriniz var. Bu teşviklerden faydalanmak üzere ürettiğiniz ürünlerden kullanım süresi henüz dolmayanları gıda bankacılığı üzerinden ihtiyaç sahiplerine yönlendirebilirsiniz."

İsrafın Türkiye'de birçok alanda gerçekleştiğine işaret eden Satır, "Özellikle sıcak yemekte, ekmekte çok israf var. Bununla ilgili çeşitli bakanlıklar kampanyalar başlattı. Bir de tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin israfı söz konusu. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak lazım. Belki kamu spotları yayımlarız. İş adamlarına vergi teşviklerinden söz etmek lazım. Bu konuda ciddi çalışmalar yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gıda bankacılığının elzem olduğuna dikkati çeken Satır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gıda bankacılığı yoluyla insanlar, ihtiyaç sahiplerine yardım ederken hem yardımlaşma duygusu gelişecek hem de vergi teşviklerinden yararlanacaklar. İsrafı önleyecekler, vergi teşviklerinden yararlanacaklar ve paylaşacaklar. Ramazandayız. Ramazan ayı paylaşma duygusunun en yoğun olduğu ay. İhtiyaç sahiplerine gerek zekatlarını gerekse hayırlarını yaptıkları bir ay. Gıda bankacılığı mevzuatı, bunun için bir fırsat."