İSTANBUL (AA) - Yerel mahkemeler tarafından verilen kararların incelemesini yapmak üzere geçtiğimiz yıl 20 Temmuz'da faaliyete başlayan ve geçici olarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda hizmet veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin yeni binası hizmete açıldı.

Kartal Cevizli Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde yapımı tamamlanan yeni binada basın mensuplarını bilgilendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasının bugün itibarıyla hizmete girdiğini söyledi.

Salihoğlu, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kuruluş ve görev yetkileri hakkında kabul olunan kanun kapsamında ilk defa Bölge Adliye Mahkemeleri'nin Türk hukukunda yer aldığını belirtti.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 20 Temmuz'da fiilen faaliyete geçen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin de Anadolu Adalet Sarayı içinde yer aldığını ve burada hizmet verdiğini aktaran Salihoğlu, şu an yapımı tamamlanan binanın 6 bloktan oluştuğunu ve 110 bin metrekare kapalı alanı olacak şekilde inşa edildiğini dile getirdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri'nin İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli'de ilk derece mahkemeleri tarafından verilen tüm kararların istinaf yeri olduğunu ifade eden Salihoğlu, "Binamız teknolojinin en son imkanları doğrultusunda yapılmış olup, her türlü teknik faaliyet ve imkanların hizmete sunulduğu bir binadır. Binamızda banka, PTT, kuaför, yayınevi, İş Yurtlarına bağlı market ile medya mensuplarına tahsis edilen basın büroları da faaliyet gösterecektir." dedi.

- "60 daire başkanı ve 189 üye hakim ile görev yapacak"

Binanın hizmete girmesiyle İstanbul Bölge Bilirkişi Kurulu Başkanlığının da aynı bina içerisinde faaliyete geçeceğini dile getiren Salihoğlu, binada A blokta Cumhuriyet Başsavcılığı, B,C,D,E bloklarında hukuk ve ceza daireleri, F blokta ise büyük duruşma salonu ve konferans salonlarının bulunduğunu aktardı.

Hadi Salihoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 27 Cumhuriyet Savcısı ile hizmet vereceğini kaydederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'nın ise 23 Ceza ve 37 Hukuk Dairesi'nde, 60 daire başkanı ve 189 üye hakim ile görev yapacağını belirtti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasının 160 milyon lira maliyetle yapıldığını belirten Salihoğlu, "Böyle güzel bir binanın hakim ve savcıların hizmetine sunulmasını gururla karşılıyorum. Güzel şeyler olacak. Adli tatildeyiz, gelen dosya, giden dosya hakkında sayısal bir şey vermek istemiyorum ama gerçekten başarı çok üst seviyede devam ediyor. Türkiye'nin yüzde 40 işine İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri bakıyor. Gelen, çıkan işe baktığımızda yüzde 80'leri geçen bir başarı olduğunu görüyoruz. Bu yükselerek hızla devam edecek." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Ender Keskin ise eskiden tek kademeyle yapılan temyiz incelemesinin Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulmasıyla birlikte 2 kademeli hale geldiğini belirterek, "Böylece adaletin tecellisi daha mümkün hale geliyor. Yargıtay, Türkiye'deki bütün mahkemelerden gelen dosyaları tek başına incelediği için ağır bir iş yükü altındaydı. Bölge Adliye Mahkemesi sistemine geçmekle temyiz incelemeleri daha hızlı hale gelecek. Bölge Adliye Mahkemeleri'nde dosyaların sonuçlanma süresi 2-3 ay. Yargıtayda bu süreler 2, 3, 4 yıla kadar uzamaktaydı. Temelde temyizin kademeli hale gelmesiyle adaletin tecellisinin daha mümkün olması ve yargılama süresinin kısalması, asıl işlevleri bunlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin yapımı tamamlanan binası, açıklamaların ardından basın mensuplarına tanıtıldı.

