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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek program dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, programlar nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bugünden itibaren Barış ve Orhan Gazi Sokakların Fatih Caddesi ile kesişimi, Aslı Sokak, Tığılay Caddesi, Fırat, Funda, Vişne, Köroğlu, Kiraz Sokak, Abay Caddesi, Tokel, Zümrüt, Şehit Ahmet Güven, Erenler, Hoşgörü, Fidan ve Faydalı sokakların bağlantı kısımları trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda yarın 09.00'dan program bitimine kadar Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmı, Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacak.
Bu sürede, Dereboyu Caddesi, Maslak Çeşme Caddesi'ni takiben Hakan Caddesi'nin devamında bağlı ara sokaklar kullanılarak Muammer Aksoy Caddesi'ne akım verilecek.
Muhabir: Hüseyin Bağış

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