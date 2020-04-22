İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ''Koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır'' dedi.
İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda, mesai saatlerinin "27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" denildi.İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
22 Nisan 2020 Çarşamba 22:55