İstanbul'da uçaklar ortalama 143 yolcuyla iniş kalkış yaptı

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'daki havalimanlarından ocak, şubat ve martta hizmet alan toplam yolcu ile hava trafiğindeki sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.



6 Nisan'dan itibaren ticari seferlere kapanan Atatürk Havalimanı'nı, bu senenin ilk üç ayında, toplam 15 milyon 200 bin 502 yolcu kullandı.



Bu dönemde, havalimanından iç hatlarda 4 milyon 6 bin 706, dış hatlarda 11 milyon 193 bin 796 yolcu hizmet aldı.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 3 ayında iç hatlarda 5 milyon 89 bin 510, dış hatlarda 2 milyon 957 bin 189 olmak üzere toplam 8 milyon 46 bin 699 yolcu misafir edildi.



"Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesinin ardından uçuşların devam ettiği İstanbul Havalimanı'nı, 2019'un ocak, şubat ve mart ayında iç hatta 193 bin 816, dış hatta 124 bin 366 yolcu kullandı. Üç aylık dönemde toplam 318 bin 182 yolcu bu havalimanından seyahat etti.



Böylece megakentteki üç havalimanından, bu yılın ocak, şubat ve mart ayında misafir olan yolcu sayısı 23 milyon 565 bin 383 olarak belirtildi.



Geçen yılın ilk üç ayında ise İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 23 milyon 355 bin 92 olarak hesaplandı. Bu yılki yolcu artışı, geçen senenin aynı dönemine göre 210 bin 291 oldu.



- İlk üç ayda bin 897 seferlik artış



Bu yılın ocak-şubat-mart döneminde, Atatürk Havalimanı'nda, iç hatlarda 28 bin 777, dış hatlarda 78 bin 295 olmak üzere toplam 107 bin 72 uçaklık hava trafiği oluştu.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın üç ayında icra edilen sefer sayısı iç hatlarda 32 bin 571, dış hatlarda 21 bin 986 oldu. Bu havalimanında, geçen üç ayda 54 bin 557 seferlik uçuş trafiği meydana geldi.



THY'nin bu dönemde kısmi seferlerini icra ettiği İstanbul Havalimanı'nda ocak-martta iç hatta bin 476, dış hatta bin 154 olmak üzere toplam 2 bin 630 sefer düzenlendi.



Kentteki tüm havalimanlarından geçen yılın ilk 3 aylık döneminde 162 bin 362 uçak iniş ve kalkış yapmıştı.



Bu yılın aynı döneminde de İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleri 164 bin 259 olarak hesaplandı. Aynı dönemdeki hava trafiğinde geçen seneye göre bin 897 seferlik artış oldu.



Bu verilere göre, bu yılın ocak, şubat ve mart ayında, İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı tüm seferlerde uçak başına düşen yolcu sayısı ortalama 143 olarak belirlendi.