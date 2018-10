İstanbul Havalimanı: “Dünyanın Yeni Kavşağı“

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın tüm etaplarının 2028'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek, "Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir." dedi.

Erdoğan, "dünyanın yeni kavşağı" alarak tanımlanan İstanbul Havalimanı'nın açılış töreninde, havalimanının yapıldığı yerleri iyi bildiğini, bölgede maden ve kömür ocakları bulunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlığı döneminde Binali Yıldırım ile helikopterle bir kaç kez bölgede dolaştıklarını dile getirerek, bölge için sadece havalimanının yapılmasının yeterli olmayacağını söylediklerini, çukur olan alanların da düzenlenmesi gerektiğini söylediğini anımsattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın bu yönde de hazırlıklar yapması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Kuzey Otoyolu'yla ilgili olarak kalan bütün devasa çukurlarda, bir çevre düzenlemesi yapılması, çevre, şehircilik açısından göller haline getirilmesinin, oradan bir taraftan yeşili, bir taraftan da o gölleri izleyerek, görerek geçmenin insanlara bir başka keyif, zevk vereceğini söyledi.

Erdoğan, 2015 Mayıs ayında yer teslimi yapılıp inşaat başladığında dahi havalimanıyla ilgili tereddütlerin hala devam ettiğini vurgulayarak, "Oraya gitmeyelim...Geçenlerde bir televizyon kanalında bir tane kendini de çok beğenen birisi, 'Burası çöker, şimdi o tartışılıyor.' diyor. Niye çökermiş? Burası çok yumuşak bir araziymiş. Bu teknolojinin önünde yumuşak arazi mi var? Burada çakılan kazıklardan haberin var mı? Yok. Bütün bunlar niçin yapılır? İşte bu ileri teknolojinin elimize verdiği imkandır, bize tanıdığı imkandır. Bunlar burada yapılmak suretiyle de bu adımlar atılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Finansmanından inşaatına kadar, her boyutuyla dünyada eşine arz rastlanır bu dev projeyi tamamladıklarını ve ilk etabının resmi açılış töreninin gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 4 etaptan oluşan projenin açılan ilk etabının yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapasitenin tüm etaplar bittiğinde 150 milyon yolcuya yükseleceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabilecektir. Yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik bir alana inşa edilen ve ilk etapta 3 pistle açılan havalimanımız toplamda 6 pisti, paralel taksi yolları, 2 milyon metrekareyi bulacak kapalı alanı, 6,5 milyon metrekare apron büyüklüğü, terminalleri arasındaki ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kargo ve genel havacılık terminalleri, kapasiteyi karşılayacak büyüklükteki kapalı ve açık otoparkları, destek birimleri, sosyal tesisleri, diğer tüm üniteleri ile gerçekten dev bir eserdir."

- "Havalimanımız büyümeye devam edecek"

Erdoğan, projenin ikinci etabında doğu-batı paralel pisti ve taksi yolları, üçüncü etabında ikinci terminal binası, ilave apron, paralel pist ve taksi yolu, son etabında ise ek terminal binası, paralel pist, taksi yolları ve ilave apron yer aldığını ifade etti.

Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır. Havalimanımızdaki her birim uluslararası standartların üzerinde son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve deniz yoluyla alternatifli ulaşım imkanları sağlanacaktır."

Hava trafiği ve güvenliği konusunda da bu projeyle birlikte pek çok yeniliğe imza atılacağını dile getiren Erdoğan, "Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro. Devlete bu kira süreci içerisinde ödenecek kira bedeli de 22 milyar 152 milyon avro olmak üzere, vergiler hariç 32,4 milyar avro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, ilk etabın finansmanının 4,5 milyar avro tutarındaki bölümünün Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank ile 3 özel banka tarafından karşılanmış olmasını da çok önemli gördüğünü aktararak, şöyle konuştu:



"Uluslararası standartta kredi formuna sahip olmasına karşılık ülkemiz hukukunun geçerliliği ve böyle bir yöntem ilk defa bu projede uygulandı. Bu projenin finansmanında herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. Sadece toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden ve projenin işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak üzere 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir. Görüldüğü gibi İstanbul Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanı ile gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir. Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarından mühendisine tabii hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum."



- "Dünyaya yaptığımız büyük bir hizmet..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de İstanbul tarih boyunca hep stratejik bir konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanımızın hizmete girmesiyle Türkiye, kuzey, güney, doğu, batı aksları arasındaki en önemli transit merkez konumuna gelmiştir. Havalimanımız hitap ettiği bu geniş alanda 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor. Ülke olarak küresel ekonomilerin entegrasyonunda sahip olduğumuz kilit rolü bu havalimanıyla daha da ileriye taşıyoruz. Burası önemli bir hat, dolayısıyla biz İstanbul Havalimanı'nı sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak görüyoruz."

Enerji ve su verimliliğinde yüzde 40 tasarruf sağlayacak özellikleri ve teknoloji ağırlıklı yönetimiyle havalimanın geleceğin dünyasına hitap eden akıllı havalimanı olarak faaliyet göstereceğini dile getiren Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergahları da büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfü değildir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)