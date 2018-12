İstanbul Havalimanı'na SMART Signage sistemini kurdu

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Co. Ltd., tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verme kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na SMART Signage sistemini kurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Samsung’un dijital bilgilendirme sistemlerine yer veriyor.

Samsung Electronics Co. Ltd., tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verme kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na SMART Signage sistemini kurduğunu duyurdu.

Proje kapsamında, bin 12 metrekare alanı kaplayan LED ekranlarla birlikte yaklaşık 700 adet Samsung SMART LCD ve LED bilgi tabelası kullanılırken, LED ekranların kapladığı toplam alan 2,5 basketbol sahası büyüklüğüne tekabül ediyor.

Samsung’un gelişmiş teknik servis ve lojistik becerileri sayesinde proje, dijital bilgilendirme, güvenlik, veri depolama ve BT servisleri alanlarında uzman B.T. Global’in yardımıyla 28 kişilik bir teknik ekip tarafından 45 günde tamamlandı.

İstanbul Havalimanı, 76,5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük uluslararası havalimanı olmayı hedefliyor. İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı 29 Ekim 2018’de açıldı. Samsung’un, dijital bilgilendirme teknolojisinin kurulumu ile gerçekleştirdiği dijitalleştirme projesi, havalimanının tek bir çatı altında 1,4 milyon metrekare alanı kapsayan ana terminal binasında yer alıyor.

İstanbul Havalimanı dijital reklam işletmecisi olan Media Port Istanbul, havalimanında kurulacak dijital bilgilendirme sistemleri için Samsung’a güvendi ve son teknoloji sistemler ile şık ekran tasarımını entegre etmenin önemini vurguladı.

Samsung’un göz alıcı LED bilgi tabelası, İstanbul Havalimanı’na gelen ziyaretçileri, otel bölgesi ve ön ofisin yakınındaki dış hatlar gidiş kapısında yer alan iki adet 194 metrekarelik dev LED ekranla karşılayacak. Yolcular ayrıca geliş salonları, bagaj alım, check-in, pasaport kontrol alanları ve bekleme salonlarında da Samsung’un LED bilgi tabelaları ile karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seog-gi Kim, Türkiye tarihinin en önemli projelerinden biri ve global havacılık alanında büyük bir başarı olan bu projede yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Samsung SMART Signage, ziyaretçilerin gözlerini kamaştıracak mükemmel renkler ve görüntü kalitesini garanti etmekle kalmıyor. Ayrıca, sahip olduğu dayanıklı ve IP5x onaylı tasarımıyla da toz, kir ve ışığa maruz kalma gibi ortam koşullarına bakmaksızın 7/24 kesintisiz içerik yayını sağlıyor." ifadelerini kullandı.