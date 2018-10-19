İstanbul Ticaret Borsası 94 yaşında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İSTİB'in 94. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İSTİB; Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman diliminde tüccarın yanında ve ticaretin içinde oldu." ifadesini kullandı.

Kopuz, İSTİB'in 94. yılı sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk ekonomisine yön vermiş bir kurumun başkanlığını yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

19 Ekim 1924'te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla kurulan, İstanbul ve Türkiye’nin başta gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri olmak üzere yapmış olduğu katkıların, ülkenin bu günkü gücüne kavuşmasında hatırı sayılır bir etki oluşturduğuna dikkati çeken Kopuz, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Kopuz, 19 Ekim 1924'te gıda ve tarım ürünleri piyasasının istikrarı için bir umut olarak kurulan İstanbul Ticaret Borsası'nın, bu piyasaların istikrara kavuşması bir yana ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşma ve geleceğe matuf stratejik bilgilerin paylaşılması konusunda önemli roller üstlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İSTİB; Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman diliminde tüccarın yanında ve ticaretin içinde oldu. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yaptığım 5 yılın ardından büyük bir memnuniyet ile söyleyebilirim ki; bugün itibarıyla İstanbul Ticaret Borsası olarak hiç olmadığımız kadar güçlüyüz. Çağdaş, inovatif ve üye odaklı bir anlayış doğrultusunda çalışmalarına devam eden İstanbul Ticaret Borsası, son 5 yılın sağladığı istikrarlı uygulamalar ile artık uluslararası düzeyde kurumsal kardeşlik ve iş birliği anlaşmaları yapan, uluslararası düzeyde kuruluşu yapılmak istenilen borsalara örnek teşkil eden, iş ve işlem süreçlerinde teknolojik altyapısı ile hızlı, birçok uygulaması ile tüccarın ve ticaretin önünün açan bir kimliğe bürünmüştür."



- "Türkiye'mizi 2023 hedeflerine doğru güvenle taşıyacağız"



Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası’nın, kurulduğu günden bu güne ekonomik alanda yaptığı çalışmalar dışında siyasal ve sosyal gelişmelerde ticaret erbabının sesi olarak yönlendirici olduğunu belirtti.

Yakın zamanda yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ülke menfaatlerini ön plana alarak İstanbul Ticaret Borsası olarak gösterdikleri refleksin, bir sivil toplum kuruluşu olarak konumları ve tutumlarının en güzel göstergesi olduğunu aktaran Kopuz, şu bilgileri verdi:



"Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki 2023 hedeflerine ulaşmamızda inanç, yetenek ve insan kaynağı açısından ülkemizin en ufak bir eksikliği yoktur. Bu doğrultuda, borsa olarak üzerimize düşen görevi ifa edecek, köklü tarihimizden aldığımız güç ve çalışanlarımızın çabaları ile borsamızı ve Türkiye'mizi 2023 hedeflerine doğru güvenle taşıyacağız. Gücümüz tarihimizdir, bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde taşımak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Vizyonumuz uluslararası piyasalarda referans olan, benzerleri arasında dünyadaki ilk beş emtia borsası arasına girmektir.

İstanbul Ticaret Borsası bu vizyon doğrultusunda, tüm yönetim kadroları ve çalışanları ile birlikte İstanbul ve Türkiye’nin hizmetinde olmaya devam edecektir. İstanbul Ticaret Borsası'nı bugünlere getiren, kuruluşundan bu yana borsamız ve ülke ekonomimizin gelişimi için hizmetlerde bulunan tüm yönetim kurulu üyelerimize ve meclis başkanlarımıza, meclis ve komite üyelerimiz ile personelimize saygı ve minnetlerimi sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlarına sağlıklı uzun ömürler diliyorum."