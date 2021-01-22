İstanbul Ticaret Borsası üyelerine özel gıda güvenliği eğitimleri başlıyor

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) daha güvenilir İstanbul için çok önemli bir etkinliği hayata geçiriyor. Güvenilir Ürün Platformu tarafından uygulanan Güvenli2023 İstanbul eğitim programında üretim, ürün güvenliği, ürün tanıtımı ve iletişim, sunum teknikleri gibi konularda özellikle pandemiye karşı nasıl önlemler alınacağı konunun uzmanları tarafından anlatılacak. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak etkinliğin açılışını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin yapacak. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın da birer konuşma yapacağı açılış töreninden sonra eğitimler başlayacak.

Güvenilir Ürün Platformu’nun hazırladığı proje, eğitim alanında yetkin isimler ve Platform Bilim Kurulu’nun katkılarıyla düzenleniyor. Eğitim programından İstanbul Ticaret Borsası’na kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmeleri başta olmak üzere kayıt yaptıran herkes ücretsiz faydalanabilecek. İki hafta sürecek online eğitimleri tamamlayan işletmelerden online sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.