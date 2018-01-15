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İstanbul’da kar hazırlığı başladı

İstanbul’da, Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından önlem amacıyla kar küreme ve yol tuzlama araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

İstanbul’da kar hazırlığı başladı

İSTANBUL(AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, harekete geçti.
İBB ekipleri, kar yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5, TEM ve ana arterler başta olmak üzere birçok noktaya, kar küreme ve tuzlama araçlarını yerleştirdi.
Ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşısında olumsuz bir durum yaşanmaması için araçlarla hazır bulunuyor.
Muhabir: İlyas Kaçar

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