İşte araç masrafını azaltacak 5 öneri

Araç sahibi olmak hayatı ve ulaşımı kolaylaştırması nedeniyle hem iş hem de özel hayatta önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu önemli ihtiyaç, sabit giderlerin yanı sıra aniden ortaya çıkabilen masrafları da beraberinde getiriyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, araç masraflarını azaltacak ve daha az sorun çıkarmalarını sağlayacak 5 öneriyi paylaştı.

Araç bakımını ihmal etmemek

Hem aracın performansı, kullanım ömrü hem de sürüş güvenliği ve yasal açıdan düzenli bakım yaptırmak bir zorunluluk. Araç ile ilgili tüm bakım ve onarım işlemlerini yetkili servisler aracılığıyla geciktirmeden zamanında yapmak, ansızın oluşabilecek birçok masrafın önüne geçilmesini sağlar.

Lastik basınç değerini düzenli ölçmek

Lastiklerin basınç seviyeleri, yakıt tüketiminde önemli noktalardan biridir. Araç için en ideal lastik basınç değeri, aracın en iyi yol tutuş şeklini almasını sağlayacak ve yakıt tüketimini düşürecektir. Lastik basınç değeri ne çok düşük ne de çok yüksek olmalıdır.

Klimayı doğru kullanmak

Araç sıcaklığını ideal seviyeye getiren klimalar, hem sürücü hem de yolcular için oldukça önemlidir. Baharın sıcak dönemlerinde ve yaz aylarında aracı kullanmadan önce ya da araca biner binmez camlar açılmalı, aracın içindeki sıcak havanın dışarı atılması sağlanmalıdır. Ayrıca araç yüksek devirde sürüş halindeyken klima devreye sokulmamalı, düşük hızdayken klima çalıştırılmalıdır.

Ani hız değişimlerine dikkat etmek

Ani hız değişimleri ve aşırı hız yapmak aracın daha fazla yakıt tüketmesine neden olur. Ani hız değişimlerine dikkat ederek araç masrafları azaltmak mümkündür. Bu durum %30’a varan yakıt tasarrufu sağlar.

Modüler kasko yaptırmak

Esnek yapısı ile araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanıyan modüler kasko sigortası, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Modüler kasko sigortasının sağladığı bu avantajlar araç sahiplerine maddi anlamda önemli oranda kazanç ve tasarruf imkanı sunuyor.