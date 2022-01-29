İşte cep telefonunda satış sıralaması

Araştırma firması Counterpoint’in yayınladığı yıl sonu değerlendirmesine göre vivo, 2021’de Çin akıllı telefon pazarındaki oturduğu birincilik tahtını koruyarak yılı ilk sırada tamamladı. Araştırma firması Counterpoint, yıllık raporunu açıklayarak yılın en çok satan markasını paylaştı. 2021 yılında büyük bir yükseliş göstererek, Çin akıllı telefon pazarında 1. sırada yerini alan vivo, yerini kimseye kaptırmadı ve yılı lider olarak kapadı.

vivo, Çin’deki akıllı telefon satışlarının %22’lik pazar payının sahibi olurken bir önceki yıla kıyasla gösterdiği %21’lik büyüme oranıyla da 5 puan daha kazanarak liderlik zirvesine güçlü adımlarla çıktı. vivo, ürün çeşitliliği ile en çok tercih edilen modeller arasındaki konumunu desteklemeye ve korumaya devam ediyor.

Dünyanın 5 büyük akıllı telefon üreticisinden biri olan vivo, geliştirdiği yenilikleri ve ilkleri ile dünyada liderlik koltuğuna otururken, Türkiye’de de en iyi teknolojiyi ulaşılabilir kılarak sektörde adından sıkça söz ettiriyor.

Türkiye’de satışta olan Y ve V serisi akıllı telefon modelleri ile tüketicilerden tam not alan vivo, yakın zamanda ürün ekosistemine kattığı TWS 2 serisi kulaklıklarıyla da Türk tüketicisinin isteklerine kulak vermeye devam ediyor. vivo, önümüzdeki dönemde de yeni ve inovatif ürünleriyle dünya ve Türkiye pazarında güçlü adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.