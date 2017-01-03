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İşte Egemen Bağış'ın alkışlanan konuşması

"Öldürmeyen darbe güçlendirir" diyen Egemen Bağış "2016'nın Türkiye için zor bir yıl oldu. Ama buna rağmen Türk ekonomisinin dimdik ayakta" dedi.  

İşte Egemen Bağış'ın alkışlanan konuşması

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Geleneksel Yeni Yıl Buluşması'na önceki AB ve Devlet Bakanlarından Egemen Bağış'ın konuşması damgasını vurdu.
Oaha önceki yıllarda da bu etkinliğe katılan Egemen Bağış bazı gözetecilerin ödüllerini takdim etmek için davet edildi.
Bu sırada kürsüde söz verilen Egemen Bağış herkes  tarafından alkışlanan şu konuşmayı yaptı:
 . 2016'nın Türkiye için zor bir yıl oldu. Ama buna rağmen Türk ekonomisinin dimdik ayakta.
 . 15 Temmuz günü yaşanan ihanete rağmen asker kıyafetli terörist şerefsizlerin milleti katletmeye kalkmasına rağmen ve 2016 da yaşadığımız tüm zorluklara rağmen  çok şükür ekonomimiz dimdik ayakta.
. Şahsen yaşadığım tecrübelerden de öğrendiğim gibi hepinizin de yakından bildiği gibi 'öldürmeyen şey ya da darbe güçlendirir' Türkiye'de 2016'da yaşadıklarına rağmen çok daha güçlü olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

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