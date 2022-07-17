İşte en çok okunan kitaplar

Yılın ilk yarısında en çok tercih edilen kitaplarda ilk sırayı Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin “İz Bıraktığın Kadar Varsın” kitabı aldı. Onu sırasıyla, Angela Mcalister’in çocuk kitabı, “Cesur Fırfır – İlk Okuma Kitaplarım”, Sabahattin Ali’nin vazgeçilmeyen klasik eseri “Kürk Mantolu Madonna”, Aleksandra Mizielińska ve Daniel Mizieliński’nin “Atlas” kitabı, Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun “Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler”i, Zülfü Livaneli’nin Balıkçı ve Oğlu” ve Sandra Lebrun ve Loic Audrain’in, “Büyük Sorular Kitabım” takip etti. Listede son sırada ise yine bir klasik olan George Orwell’in “Hayvan Çiftliği” yer alıyor.

En çok çocuklar kitap okudu

En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları var. En fazla okunan eser, Angela Mcalister’ın ‘Cesur Fırfır - İlk Okuma Kitaplarım’ oldu. En çok online sipariş verilen çocuk kitaplarında ikinci sırayı ise, Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan ‘Büyük Sorular Kitabım (Ciltli)’ aldı. Aleksandra Mizielińska Daniel Mizieliński’nin kıtalar arasında renkli bir yolculuğa çıkardığı “Atlas”, Hepsiburada platformu üzerinden en fazla alınan üçüncü çocuk kitabı oldu.

Matt Haig, edebiyat kategorisinde en fazla sipariş edilen isim oldu

En çok satan kitaplarda edebiyat alanında bilim kurgu yazarı Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi”, Hepsiburada üzerinden edebiyat alanında en çok satan kitap oldu. Zülfü Livaneli’nin “Balıkçı ve Oğlu” ikinci sırayı alıkren listesinin üçüncüsü ise İhsan Oktay Anar’ın “Tiamat”ı oldu.

2022 yılının ilk 6 ayında en çok satan yayınevleri:

Çocuk kitaplarında sırasıyla İş Bankası Kültür Yayınları, Doğan Egmont Yayıncılık, Sincap Çocuk Kitapları, Yapı Kredi Yayınları ve İndigo Kitap oldu.

Edebiyat kitaplarında sırasıyla İş Bankası Kültür Yayınları, Destek Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Can Yayınları ve Doğan Kitap oldu.

Eğitim kitaplarında sırasıyla Benim Hocam Yayınları, Pegem Akademi Yayıncılık, Tonguç Akademi, Yediiklim Yayınları ve Hız Yayınları oldu.