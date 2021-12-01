İşte fırtınadan korunma yolları

Yurdun farklı illerinde etkili olan rüzgar ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rüzgarlı havalarda en önemli tehlike kaynaklarından birisinin de iç içe yaşam alanlarındaki yapılar olduğunu vurgulayan uzmanlar, düşen nesnelere karşı riskli yerlerin altında yürünmemesi gerektiğini söylüyor. Özellikle rüzgarlı havalarda karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyumadan önce mutlaka sobaların söndürülmesini tavsiye ediyor. Uzmanlara göre rüzgarlı havalarda meydana gelebilecek kazaları önlemek için motosiklet ve scooter gibi araçların kullanılmasına ara verilmesi gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, etkisini artıran rüzgarlı ve fırtınalı hava muhalefetinin neden olabileceği kazalardan korunmaya yönelik son derece önemli tavsiyeler paylaştı.

Açık alan ve yüksekteki çalışmalara ara verilmeli

Tüm iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında olduğu gibi çalışma ortamı ve koşullarının rüzgarlı havanın maddi etkisini azaltmada belirleyici faktör olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan sözlerine şöyle devam etti:

“Açık alanda ve yüksekte yapılan çalışmalarda insan sağlığı ve maddi hasar etkisini ortadan kaldırmak için çalışmalara ara verilmeli. Özellikle yaygın bir sektör olan inşaatlarda çalışanların öngörülemeyecek şekilde düşen veya devrilen cisimlere karşı korunması amacıyla çalışmalar kesinlikle durdurulmalı. Çevresel etkiler sınırlandırılabiliyorsa çalışanların rüzgar yönünü tespit ederek doğru hareket etme, gerektiğinde güvenli bölgeye sığınma veya fırtına etkisi azalana kadar güvenli postürde kalma gibi konularda güvenlik eğitimleri de İSG temel eğitimleri içerisinde verilmeli. Rüzgara karşı güvenlik bilinci oluşturulan çalışanlara baret ve kişisel koruyucu donanımlar kullandırılmasıyla kontrollü saha çalışmasına müsaade edilmeli.”

Motosiklet ve scooter tehlike yaratabiliyor

Pandemi sonrası artan kurye/kargo talebini karşılama amacı ve trafikten etkilenme düzeyi düşük olması nedeniyle artan motosikletlerin yanı sıra yakın ulaşım tercihinde kullanılan elektrikli scooterların kullanımına kesinlikle ara verilmesi gerektiğini belirten Uçan, “Motosikletler ve elektrikli scooterların özellikle kullanıcılar tarafından taşınabilmesi için ağırlıkları düşük tasarlanmış olması, olası rüzgar veya fırtına etkisine karşı kuvvetini etkiliyor. Bu nedenle sürücülerin veya kullanıcılarının hayatını tehlikeye atacağı gibi istenmeyen sonuçlara neden olabiliyorlar.” dedi.

Elektrikli scooter kullanımı denetlenmeli

Motosiklet kullanıcılarının özellikle olumsuz hava koşullarında güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitilmeleri gerektiğini ifade eden Uçan, “Özellikle iş nedeniyle motosiklet kullanan sürücülerin, işverenleri tarafından çok yönlü güvenli sürüş eğitimleri tamamlandıktan sonra işbaşı yapmaları sağlanmalı. Son günlerde kullanıcı yaşı sınırlamasına dikkat edilmeksizin herkes tarafından erişilebilir olan elektrikli scooterların kullanımı denetlenmeli. Scooter’lar anlık ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğu için kiralayıcılar tarafından ‘güvenli sürüş eğitim’ demosu izlenilmeden kullanımı aktifleştirilmeyecek şekilde programlanarak bir nebze olsa güvenlik bilinci için temel oluşturulabilir.” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Binalardaki tabela ve levhalara dikkat!

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, rüzgarlı havalarda en önemli tehlike kaynaklarından birisinin de iç içe yaşam alanlarında bulunan yapılar olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“İnsan trafiğinin yoğun olduğu yerleşim alanlarındaki yapıların dış cephelerinde konumlandırılan levha, tabela ve dekor ürünleri gibi materyallerin kullanımına genel olarak sınırlandırma getirilmeli. Değişen iklim koşulları neticesinde kestirilemeyen rüzgarlı hava koşullarının oluşumları nedeniyle her an olacak gibi hazırlıklı güvenli yaşam alanları oluşturulmalı. Tüm yapılarda olması gereken asgari güvenlik önlemlerinde, basma yükünün az olması nedeniyle uçma ve yıkılma gibi tehlikelerin önüne geçebilmek adına çatıların dayanıklılığı periyodik olarak yetkili kişiler tarafından hesaplanmalı ve gerekli denetimlerle bu yaygınlaştırılmalı.”

İşte hayat kurtaracak tavsiyeler…

İş Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, rüzgarlı havalarda hayat kurtaracak tavsiyelerini şöyle sıraladı:

- Açık alanda ve yüksekte çalışma durdurulmalı,

- Bazı ekipmanlara özel önlem alınmalı. Örneğin mobil vinçlerin rüzgar yönüne dönmesi ve devrilmemesi için freni boşta bırakılmamalı.

- Kapıları operatörün elinden kuvvetli bir şekilde çeken rüzgar nedeniyle oluşan gerilmeleri, burkulmaları ve arada kalıp sıkışmaları engellemek için araç rüzgarı hep arkadan alacak şekilde park edilmeli.

- Etrafa savrulan nesneler nedeniyle çarpma olaylarına karşı baret kullanılmalı.

- Rüzgarın eşyaları savurması nedeniyle düşen bir baret veya nesneye tepki veren işçiler nedeniyle kaymalar, düşmeler ve tökezlemelerin olmaması için rüzgara doğru yürünmeli.

- Küçük uçan enkaz ve toz parçacıkları nedeniyle göz yaralanmalarını engellemek için iş gözlüğü kullanılmalı.

- Rüzgar varken itme, çekme ve kaldırma işleri yüklerin düşmemesi için durdurulmalı.

- Yükseltilmiş yüzeylerden düşen nesnelere karşı önlem almak üzere riskli yerlerin altında yürümemeye dikkat edilmeli.

- Rüzgarlı havalarda damperli kamyonların devrilme riskine karşı dikkatli olunmalı.

- İskele ve çatılardan uzak durulmalı.

- Kargo depolama kapı mandalları ve tırnakları kontrol edilmeli.

Sobalar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli

Bu tür havalarda ileri yaştaki bireylerin, kalp, yüksek tansiyon ve benzeri kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamalarını öneren Dr. Rüştü Uçan, “Özellikle evlerde karbon monoksit zehirlenmelerine karşı sobaların gece yatmadan bir süre önce söndürülmesi yani yanma faaliyetinin tamamen sonlandırılması gerekiyor. Karbonmonoksit havadan hafif olması ve odaların tavanına doğru birikim yapması nedeniyle menfez boşlukları kapatılmamalı. Ayrıca hermetik kombilerin baca ağızları kapalı balkonda içeri değil dışarı verilmeli. Sobaların, gazlı şofbenlerin ve katı yakıtlı termosifonların bacalarının ve borularının kış aylarına girmeden önce temizletilmesi, bacalarda ters rüzgarlara karşı engelleyici ekipmanların kullanılması son derece önemli. Böylece, alınacak minimal önlemler ile doğa olayları felaket olmaktan çıkacak ve insan sağlığı için güvenli yaşam alanları oluşturulmuş olacaktır.” dedi.