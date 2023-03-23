İşte iş dünyasından vekil adayı olanlar

14 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine ismini aday olarak yazdıran kişilerin arasında iş dünyasının ileri gelenleri de yer aldı.
İş dünyası temposunu geri bırakarak Meclis’te yer almak isteyen önemli iş insanlarının adaylıklarını sizler için derledik.
ADAYLIK BAŞVURUSU YAPAN İŞ İNSANLARI
- TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Milletvekilliği için AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.
- TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı aynı zamanda Malkara Ticaret Odası Meclisi Üyesi Aynur Çeşmeliler, İYİ Parti Tekirdağ milletvekilli aday adayı olarak başvuru yaptı.
- Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, AK Parti’den Ordu milletvekilliği için aday adaylığını koydu.
- Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti’den Malatya milletvekilliği için aday adayı oldu.
- Malatyalı İş İnsanı Mahmut Boyraz, AK Parti Malatya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.
- Gebze Ticaret Odası Vakfı’nın kurucularından olan Gebzeli iş insanı Ömer Faruk Başaran CHP Kocaeli Milletvekili olarak aday adaylığını koydu.
- TOBB Kadın Girişimciler Rize İl İcra Kurulu Başkanı Yasemin Suyabatmaz, Ak Parti Rize’den aday adayı olarak ismini yazdırdı.
- Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, başkanlık görevinden ayrılma kararı alarak CHP’den milletvekili aday adayı oldu.
- Ordu Muhasebeciler Odası önceki Başkanı Bahadır Baş Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekilliğinden aday adaylığını koydu.
- Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan Ak Parti Antalya milletvekili aday adayı oldu.
- Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu Ak Parti Aksaray Milletvekili Adaylığını açıkladı.