İşte iş dünyasından vekil adayı olanlar Türkiye’nin kaderini değiştirecek 14 Mayıs seçimlerine sayılı günlerin kalmasıyla beraber adaylık başvuruları da belli oldu. Meclis’te söz sahibi olmak isteyenler arasında iş dünyasından da önemli isimler var.

23 Mart 2023 Perşembe 13:35