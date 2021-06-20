İşte peynirli babalar günü hediyesi

Hayatta tüm bildiklerini bize öğreten, daima elimizden tutan ve bizi hayata hazırlayan, aileleri ve ülkeleri için yorulmadan çalışan babalarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Toplumsal sağlığa öncelik veren, özellikle ailelerde sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Muratbey, hayatımızın ilk kahramanları olan babalarımızı da düşünüyor. Muratbey’den sürpriz babalar günü tariflerini uygulayabilir, Babalar Günü’nde babanıza sağlıklı bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması Raporu sonuçlarına göre; Türk insanlarının % 89’unda D vitamini eksikliği tespit edildi. Muratbey Plus çeşitlerinin ve Muratbey Misto peynirin 100 gramı, 5 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu ürünlerin sadece 100 gram tüketilmesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER)’e göre 2 yaş üstündeki tüm bireyler için önerilen günlük D vitamini gereksiniminin %33'ü karşılanıyor. 20 Haziran Babalar Günü’nde hayatımızın ilk kahramanı olan babamız için mutfağa girip birbirinden lezzetli ve sağlıklı kalsiyum ve D vitamini deposu peynirli tarifler hazırlayabilirsiniz.

“Babamla peynirli leziz bir omlet yemek istiyorum” diyenler için güzel bir pazar kahvaltısının baş tacı omlettir kuşkusuz.

ÇOK PEYNİRLİ OMLET

İçindekiler

1,5 su bardağı Muratbey Plus Taze Kaşar Peyniri

1 yemek kaşığı Muratbey Plus Taze Peynir

2-3 yemek kaşığı Muratbey Tereyağı

3 yumurta

½ çay kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı su

150 g mantar

1 adet kapya biber

Tuz

Karabiber

Pul biber

Arası için;

Yarım paket örgüleri çözülmüş Muratbey Plus Burgu Peyniri

Birkaç dal kıyılmış dereotu ve maydanoz

HAZIRLIK 10 DK

PİŞİRME 15 DK

PORSİYON 2

YAPILIŞI

Mantarları küçük doğrayalım, Muratbey Tereyağı’nda kavuralım. Üzerine küçük doğranmış kapya biberi ekleyerek iyice kavuralım. Yumurta, su, karbonat ve peynirleri bir kaba alıp çırpalım. Mantarların üzerine ekleyelim ve kısık ateşte pişirelim. Servis etmeden önce Muratbey Plus Burgu peynir, dereotu ve maydanozu harmanlayalım. Omletin arasına koyarak servis edelim. Afiyet olsun.

*Bu leziz tarifi bizim için https:// cafeportakal.blogspot.com.tr web sitesindeki enfes lezzetlerle tanıdığımız Bahar Erdoğan hazırladı. Kendisine teşekkürlerimizle…

Peynirin en çok yakıştığı lezzet olan makarna ile pratik bir tarif arayanlara önerimiz, Mac and Cheese (Peynirli Makarna).

MAC AND CHEESE (PEYNİRLİ MAKARNA)

İçindekiler

1 paket makarna (500 gr)

Peynir sosu için:

4 yemek kaşığı Muratbey Tereyağı

2 su bardağı Muratbey Plus Taze Kaşar Peyniri

100 gr. Muratbey Plus Burgu Peyniri

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Üzeri için:

Yarım su bardağı ekmek kırıntısı

YAPILIŞI

Makarnayı suda haşladıktan sonra süzün. Muratbey tereyağını tencereye ekleyerek unu kavurun. Sütü ekleyerek kaynamaya bırakın. Tel çırpacak ile düzenli olarak çırpın. Muratbey Burgu Peynir ve Muratbey Taze Kaşar peyniri ekleyerek iyice karıştırın. Ocağı kısın ve tencerenin kapağını kapatın. Makarna peynir sosunu iyice içine çekince ocağı kapatın. Tencerede peynir ve makarnayı karıştırdıktan sonra cam kaseye aktarın ve üzerine ekmek kırıntısı serptikten sonra fırına verin. 400 derece fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirin ve servis edin. Afiyet olsun.

Sıcak bir yaz gününde akla ilk gelen en tatlı lezzet karpuz-peynir değilse nedir? Muratbey peynirleriyle hazırlanmış karpuz-peynirin tadına doyum olmaz. Babanızla karşılıklı bu tadı doyasıya yaşayabilir, mutlu anlarınıza bir yenisini ekleyebilirsiniz.

KARPUZ&PEYNİR

İçindekiler

100 gr Muratbey Burgu

100 gr Muratbey Topi

100 gr Muratbey Sürmeli

Karpuz

Dilediğiniz meyveler

HAZIRLIK 20 DK

PORSİYON 5-6

En sevilen peynirler Muratbey Burgu, Muratbey Topi ve Muratbey Sürmeli’yi küp küp doğranmış karpuza kürdan yardımıyla geçirin ve leziz bir tabak hazırlayın. Dilerseniz mevsim meyvelerini ekleyerek bu lezzeti artırabilirsiniz. Afiyet olsun.