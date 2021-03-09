İşten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı Resmi Gazete’de yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı kararı ile, işverenlerin çalışanlarını işten çıkarma yasağının 17 Mart 2021 tarihi itibariyle 2 ay daha uzatıldığı, 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, nakdi ücret desteği ve fesih kısıtı’nın 2 ay süre ile uzatıldığı açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz” dedi.

Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart

Patronlara ve çalışanlara maddi destek sağlamak amacıyla, 25 Mart 2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ise, 19 Şubat 2021 Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile son kez 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yapılan açıklamalarda, bugüne kadar 3 milyon 756 bini aşkın çalışana İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 27 milyar 666 milyon TL’yi buldu. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneği, en düşük asgari ücrete göre belirlenip maaşın %60’ı kadar olurken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin %150’si kadar yapıldı. Buna göre kısa çalışma ödeneği kapsamında, en düşük 2.146,50 TL, en yüksek 5.336 TL ödeme gerçekleşti.

Covid-19 salgınına ilişkin yeni tedbirlerin değerlendirildiği 17 Şubat 2021 tarihindeki Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme adımlarının atılacağını ifade ederek, kısa çalışma ödeneğinin bir kez daha ve son kez 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Salgın tedbirleri kapsamında esnafa ve şirketlere 311 milyar TL’yi bulan destek ve teşvik verildi. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği kapsamında aktarılan kaynak ise 53 milyar TL’yi buldu.

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