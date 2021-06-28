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İSTİB Akademi gıda güvenliği ve e-ticarette başarının anahtarını sunuyor

İstanbul Ticaret Borsası’nın yanısıra başta TOBB olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşta aktif çalışmalar yapan Başkan Ali Kopuz’un güvenilir gıda konusunda yaptığı çalışmalar ses getirmişti. Ali Kopuz’un başında bulunduğu İstanbul Ticaret Borsası şimdi de e-ihracat, e ticaret konusunda üyelerini bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

İSTİB Akademi gıda güvenliği ve e-ticarette başarının anahtarını sunuyor
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Konuyla ilgili uzmanların ve sektördeki önemli isimlerin katıldığı eğitim çalışmaları beyin fırtınası şeklinde geçiyor.

Önümüzdeki dönemde çok öne çıkacak olan e-ihracat ve e-ticaretin püf noktalarını konuyla ilgili uzmanlar anlatırken, eğitimlere katılan İstanbul Ticaret Borsası üyeleri de soru ve katkıları ile çalışmaya yeni bir boyut katıyor.

İstib Akademi gıda sektörüne yönelik eğitimlerde önderliğini sürdürüyor. Bugüne kadar yaptığı eğitim çalışmaları ile farklı konularda onlarca İstanbul Ticaret Borsası üyesine yeni bir pencere açan İSTİB Akademi bu defa sektörün önemli sivil toplum kuruluşlarından Güvenilir Ürün Platformu ile çok etkili bir çalışma yürütüyor.

İstanbul Ticaret Borsası öncülüğü, İSTİB Akademi’nin yönlendirmesi ve Güvenilir Ürün Platformu’nun desteği ile başlatılan Gıda İşletmeleri Bilgilendirme eğitimleri iki haftalık yoğun program sonucu tamamlandı.

Borsa ihtisas komiteleri göz önünde bulundurularak her ihtisas grubuna özel hazırlanan içerikler iki bölümden oluştu. Teknik içerikten oluşan ilk bölümde ürün tebliğ ve şartnameleri, gıda işletmelerinde kayıt ve onay işlemleri, gıda hijyeni, katkı maddeleri, etiketleme ve güncel mevzuat incelemesi yapıldı. Yeni nesil ticaret ve işletme yöntemlerinin ele alındığı ikinci kısımda ise başlıklar e-ticaret ve e-ihracat oldu. İnteraktif gerçekleşen e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerinde verilen temel bilgiler yanında İSTİB üyeleri süreçleri konuk konuşmacılardan dinledi.

Hepsiburada COO’suTaner Timirci, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli , Helpmatik Operasyon Direktörü Gökalp Harman, Eker Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Nevra Eker ve daha birçok konuk konuşmacı deneyimlerini paylaşarak İSTİB üyelerinin sorularını yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
#güvenilir ürün Platformu#ali Kopuz#istib Akademi
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