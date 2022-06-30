İSTİB’DEN GIDA İSRAFINI ENGELLEYECEK PROJELERE ÖDÜL

Törende bir konuşma yapan İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz İSTİB’in gıda israfına kayıtsız kalmadığını ifade ederek “Gıda israfını engelleme çalışmalarını yürütmek için bir komisyon kurduk. Kamuoyunu konu hakkında bilgilendirdik, medyada daha çok yer almasını sağladık. Bu sürecin bana göre en önemli aşaması olan Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışmasının ödül törenini de bugün gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Kopuz sözlerine şöyle devam etti “Borsamız tarafından yürütülen Gıda İsrafını Engelleme Projesi yarışmasında dereceye giren proje sahiplerini şimdiden tebrik ediyorum. Sizlere bugün nakdi bir ödül verilecek ancak aldığınız inisiyatif her türlü takdirin üzerindedir. Projeleriyle yarışmaya başvuran 76 proje sahibinin her birine, dünyanın en önemli sorunlarından birinin çözümündeki gayretleri için teker teker şükranlarımı sunuyorum.”

İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gıda İsrafını Engelleme Komitesi Başkanı Hakkı İsmet Aral da yaptığı konuşmada gıda sektöründe faaliyet gösteren şirket temsilcileri olmaları sebebiyle gıdanın stratejik önemini yakinen bildiklerini belirtti. Aral, “Reel sektörün gıda tarafındaki aktörleri olarak, bugün burada bulunma sebebimiz olan gıda israfını, sadece soframızda değil, üretimden nakliyeye, perakendeden paketlemeye kadar her aşamada yakından gözlemliyoruz. Bildiğiniz üzere, gıda kaybı ve israfı küresel bir sorun ve bu nedenle çözümü küresel, ulusal ve yerel düzeyde çaba gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

Aral yarışma hakkında ise şunları söyledi: “1 Mayıs 2020 tarihinde başlayan proje başvuruları, pandeminin de etkisiyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. Yarışmaya 43 farklı üniversiteden 76 proje başvurusunda bulunuldu. Projelerin yarışma şartnamesine uygunluğu incelendikten sonra Gıda İsrafını Engelleme Komitemiz tarafından ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmelerimiz sonucunda finale kalan proje sahipleriyle online toplantılar düzenleyerek projelerini dinledik. Daha sonra da Komitemizin değerlendirmeleri sonucunda 5 projenin ödüle layık olduğu kanaatine vardık. Ayrıca bu 5 projenin geliştirilmesi ve uygulanması için ilgili Bakanlıklarımızla iletişime geçip konunun takipçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum.”

Ödül almaya hak kazanan projeler;

1.lik Ödülü 60 bin lira

Proje Adı: Anaokulu Menülerinin İyileştirilmesi ve Gıda İsrafının Azaltılması

Katılımcılar: Hürmet Küçükkatırcı, Büşra Bozkurt, Belgin Avcu, Prof. Dr. Vesile Şenol (Proje Danışmanı)

Üniversite: Erciyes Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi

2.lik Ödülü 30 bin lira

Proje Adı: FooDefender

Katılımcılar: Sultan Kahveci, Mustafa Kemal Yıldırım, Doç. Dr. Hür Bersam Bolat (Proje Danışmanı)

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi

3.lük Ödülü 20 bin lira

Proje Adı: Gıda İsrafı Konusunda İlkokul Öğrencilerini Bilinçlendirmek Üzere Eğitim Kiti Tasarımı

Katılımcılar: Mehmet Korcan Bacaksız, Emine Özkan, Zehra Altun, Sinem Nazlı Kadıoğlu, Zeynep Özel, Dr. Yasemin Soylu (Proje Danışmanı)

Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesi

Mansiyon 10 bin lira

Proje Adı: Smart-List

Katılımcılar: Ecem Şen Çiğdem, Çağan Bıçakçı, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yılmazel (Proje Danışmanı)

Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesi

Mansiyon 10 bin lira

Proje Adı: Etiketi Oku, Gıdayı Koru

Katılımcı: Gizem Müberra Usta

Üniversite: Balıkesir Üniversitesi