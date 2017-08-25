Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu hüseyin akan Ercan Güler
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim

İstinafa “yargı çevresi“ düzenlemesi

Yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf incelemesinden geçen dosyalar, yeniden istinafa konu edilmesi halinde ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince sonuçlandırılacak

İstinafa “yargı çevresi“ düzenlemesi

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenlemeyle, yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf incelemesinden geçen dosyalar, tekrar istinafa konu edilmesi halinde ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince karara bağlanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna, "Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresinin 25'inci madde uyarınca değişmesi halinde, bu değişikliğin uygulanması için Resmi Gazete'de belirlenen tarihten önce ilk derece mahkemelerince verilen kararların istinaf incelemesinde, karar tarihi itibarıyla yetkili bölge adliye mahkemelerince yargı çevresinin değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilemez." hükmü eklendi.
Öte yandan, "Yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf incelemesinden geçen dosyalar, yeniden istinaf incelemesine konu edilmesi halinde de ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince sonuçlandırılır." hükmü ilgili maddeye ilave edildi.
Aynı maddede yapılan düzenlemeyle de bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresinin değişmesi halinde, bunun uygulanması için Resmi Gazete'de belirlenen tarihten önce bölge adliye mahkemelerinin cumhuriyet başsavcılıklarınca açılan soruşturmalar ile bölge adliye mahkemelerinde yürütülen kovuşturmalarda yargı çevresinin değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilemeyecek. Soruşturma neticesinde açılacak kamu davaları da aynı yer bölge adliye mahkemesinde görülecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
694 Sayılı KHKIstinafOHALOlağanüstü Hal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5