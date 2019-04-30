İşverenlerden 1 Mayıs kutlaması

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayıp, "Çalışma yaşamının vazgeçilmez unsurları olan işverenler ve çalışanlar olarak birlik olup iş birliği ile ürettikçe ülke ekonomimiz büyüyecek, refah seviyemiz artacaktır." ifadesini kullandı.

TİSK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün en içten dileklerle kutlandığı belirtilerek, şunları kaydetti:

"Çalışma yaşamının vazgeçilmez unsurları olan işverenler ve çalışanlar olarak birlik olup iş birliği ile ürettikçe ülke ekonomimiz büyüyecek, refah seviyemiz artacaktır. Bu bilinçten hareketle Türk işverenleri olarak tüm çalışanlarımızla birlikte, çalışma barışının artarak devam ettiği, sosyal diyaloğun temel alındığı, daha fazla çalışan, üreten ve büyüyen Türkiye olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Mesajda, TİSK Yönetim Kurulu ve işveren camiası adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur ve barış içinde kutlamaları dileğinde bulunuldu.