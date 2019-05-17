Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa food istanbul dünya mersin
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

“İtalya ile Türkiye son derece iyi ilişkilere sahip”

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu önderliğindeki heyet, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani’ye ziyaret gerçekleştirdi.

“İtalya ile Türkiye son derece iyi ilişkilere sahip”
banner17

Ankara'nın çok güzel ve yaşanabilir bir Başkent olduğunu söyleyen İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye ile İtalya'nın birçok konuda aynı düşündüğünü ve stratejik olarak birçok konuya aynı konumdan baktığını söyledi. TÜGİAD Ankara Şubesi üyeleri ile yakından ilgilenerek, Ankara’da yapılan yatırımları ve Ankaralı iş adamlarını dinleyen Gaiani, Türkiye ve dünya gündemi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.Gaiani, Türkiye'nin hem politik anlamda hem de konum olarak stratejik bir öneme sahip olduğuna ve İtalya ile Türkiye'nin her açıdan son derece iyi ilişkilere sahip olduğuna vurgu yaptı.

İtalya ve Türkiye’nin kültürel anlamda birçok ortak noktasının olduğuna değinen Can Çavuşoğlu “Geleneksel aile bağlarına verilen önem, İtalyan mutfağı ile Türk mutfağının benzer olması,misafirperverlik, sıcakkanlılık, büyüklere saygı, küçüklere sevgi anlayışı kız isteme ve kalabalık düğün ritüeli, Türk ve İtalyan kültürlerindeki ortak noktalar. Trafikte yaşanan diyalogdan milliyetçilik duygusuna kadar birçok değerlerin benzer olduğunu görüyoruz. Bu benzerlikler bizi daha çok birbirimize yaklaştırıyor” dedi.

İki ülkenin önemli ticari ilişkilere de sahip olduğunun altını çizen Çavuşoğlu sözlerine şunları ekledi: “TÜGİAD Ankara Şubesi üyeleri olarak, Türkiye ihracat rakamlarını arttırma hedeflerini, İtalya ile gireceğimiz diyaloglar ile arttıracağımızı düşünüyoruz.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜGİADCan çavuşoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5