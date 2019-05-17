“İtalya ile Türkiye son derece iyi ilişkilere sahip”

Ankara'nın çok güzel ve yaşanabilir bir Başkent olduğunu söyleyen İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye ile İtalya'nın birçok konuda aynı düşündüğünü ve stratejik olarak birçok konuya aynı konumdan baktığını söyledi. TÜGİAD Ankara Şubesi üyeleri ile yakından ilgilenerek, Ankara’da yapılan yatırımları ve Ankaralı iş adamlarını dinleyen Gaiani, Türkiye ve dünya gündemi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.Gaiani, Türkiye'nin hem politik anlamda hem de konum olarak stratejik bir öneme sahip olduğuna ve İtalya ile Türkiye'nin her açıdan son derece iyi ilişkilere sahip olduğuna vurgu yaptı.



İtalya ve Türkiye’nin kültürel anlamda birçok ortak noktasının olduğuna değinen Can Çavuşoğlu “Geleneksel aile bağlarına verilen önem, İtalyan mutfağı ile Türk mutfağının benzer olması,misafirperverlik, sıcakkanlılık, büyüklere saygı, küçüklere sevgi anlayışı kız isteme ve kalabalık düğün ritüeli, Türk ve İtalyan kültürlerindeki ortak noktalar. Trafikte yaşanan diyalogdan milliyetçilik duygusuna kadar birçok değerlerin benzer olduğunu görüyoruz. Bu benzerlikler bizi daha çok birbirimize yaklaştırıyor” dedi.



İki ülkenin önemli ticari ilişkilere de sahip olduğunun altını çizen Çavuşoğlu sözlerine şunları ekledi: “TÜGİAD Ankara Şubesi üyeleri olarak, Türkiye ihracat rakamlarını arttırma hedeflerini, İtalya ile gireceğimiz diyaloglar ile arttıracağımızı düşünüyoruz.”