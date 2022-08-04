İtalyanları onlar giydiriyor

D’S damat İtalya Brugnato’daki mağazasını açtı... Dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından Orka Holding’in İtalya’daki büyümesi devam ediyor. Orka Holding, D’S damat markası ile İtalya Brugnato’da açtığı yeni mağazasıyla toplamda 29 satış noktasına ulaştı.

İtalya Brugnato 5Terre Outlet Village’da183 metrekare alanda açılan D’S damat mağazasında, markanın sürdürülebilir üretim yöntemi ile oluşturulan ve şıklık ve konforu yansıtan, dinamik ve rahat kombinleriyle bir gardırobun tüm ihtiyaçlarını karşılayan çok özel koleksiyonları yer alıyor.

Koleksiyonlarımıza müşterilerimizin ilgisi oldukça yoğun

Orka Holding’in her yıl büyüyerek sürdürdüğü global yolculuğunda pazar çeşitliliğine önem verdiklerinin altını çizen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar “Bu yıl D’S damat’ın marka zincirini diğer ülkelerde genişletmeyi sürdüreceğiz. D’S damat ile farklı alanlar için zengin seçenekler sunarak bir erkeğin gardırobunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki koleksiyonumuza müşterilerimizin ilgisi oldukça yoğun. İhtiyaca cevap verme amacıyla modadaki öncü ve yenilikçi adımlarımız, ülkemizin algısını da olumlu etkiliyor” diye konuştu.