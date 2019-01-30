İTO gıda ihtisas komitesi toplantısına okul gıdası logosu damga vurdu İTO gıda ihtisas komitesi tarafından üçüncüsü düzenlenen toplantıda okul gıdası logosu ve yaş meyve sebze fiyatları başta olmak üzere birçok önemli konu konuşuldu.

İTO Sayman Üyesi Ahmet Özer başkanlığında gerçekleşen toplantıya katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca gelişmeler ile ilgili bilgilendirmede bulunurken, sektör temsilcilerinin de sorularını yanıtladı.

Açılış konuşmasını yapan İTO Sayman Üyesi Ahmet Özer yapılacak mevzuat değişikliği ile ilgili şunları söyledi,' Okul gıdası logosu ve renkli etiketleme kuralları çalışması obezite ile mücadele kapsamında hayata geçirilmeye çalışılıyor, bu konuda tabii ki sektöründe üstüne düşeni yapması gerekli, biz geçtiğimiz haftalarda bu konunun duyurulması amacıyla tüm paydaşlara açık bir toplantı gerçekleştirdik, Tarım ve Orman Bakanlığı Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı, o gün de en çok üstünde durduğum nokta, etiketlerde kırmızı renk ‘dikkatli tüketilmeli' anlamında kullanılacak ancak kırmızı dur demek yani alma demek olarak algılanabilir, bu anlamda renk seçiminde bir düzenleme yapılması önerisini sunduk, bu önerimizi burada da tekrarlıyorum' diye konuştu.

Özellikle okul gıdası logosu olan ürünlerin okullar haricinde market raflarında da satışının haksız rekabete neden olacağının altını çizen sektör temsilcileri, renkli etiketleme uygulamasının da firmalara ek ambalaj ve üretim maliyeti getireceği ve bu nedenle uyum için verilen sürenin uzatılması taleplerini İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’ya ilettiler.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan Güvenilir Ürün Zirvesi'nin de değerlendirildiği toplantıda ayrıca yaş meyve sebzede fiyat spekülasyonları ve fire oranları da konuşuldu.

