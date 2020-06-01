İyilikle güçleneceğiz mesajı verdi

Dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Ariel, Prima, Head&Shoulders, Orkid gibi markaların üreticisi P&G, COVID-19 salgını nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelerin umudunu desteklemek için “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesini başlatıyor. Proje kapsamında, Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan, toplam 3 milyon lira değerinde Umut 2020 Hijyen Paketleri on binlerce aileye gönderilecek.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Markalarımız ve topluma katkı projelerimizle insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışırken aynı zamanda toplumsal sorunlar için de bir çözüm olmak istiyoruz. Salgının ilk günlerinden itibaren vatandaşlara destek olmak için katkı programlarımızı başlamıştık. “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” de bizim çok ayaklı projemizin bir parçası. Bu kampanya ile birlikte salgın döneminde, haziran ayı sonuna kadar ailelere toplam 7,5 milyon liralık destek sağlamış olacağız” dedi.

Türkiye’de 33 yıldır faaliyet gösteren ve hem ürünleri hem de gerçekleştirdiği projelerle tüketicilerin yaşamlarını iyileştiren Procter&Gamble (P&G), COVID-19 pandemisi süresince gerçekleştirdiği desteklerin ardından bayram döneminde yeni bir destek projesi daha başlatıyor.

Hayata geçirdiği topluma katkı projeleriyle faaliyet gösterdiği ülkelerde insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedefleyen P&G Türkiye, mart ayında başlattığı topluma katkı projelerinin son ayağını hayata geçiriyor. Tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde, iyilikle güçlenebilecek bir geleceğe doğru herkesin olduğu kadar şirketlerin de önemli sorumlulukları olduğunu belirten P&G Türkiye, salgın boyunca ön saflarda mücadele eden gizli kahramanları desteklemek amacıyla gelir kaybı yaşayan 40 bin aileye ‘Türk Kızılay’ iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan toplam 3 milyon lira değerinde ürün bağışı gerçekleştirecek. P&G bu desteğinin yanı sıra yine “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesi kapsamında Azerbaycan’da da 7.500 aileye hijyen paketi gönderecek.

Ünlü oyuncular ve sporcular P&G Türkiye ile “Umut” dağıtıyor

Yarınlara umutla bakabilmek için morale ve gülmeye en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde, salgından etkilenen ailelere manevi destekte bulunmak amacıyla “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesine P&G çatısı altındaki marka elçileri de yer alıyor. NBA’in yıldız isimlerinden Cedi Osman, oyuncu Demet Özdemir, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak,Milli Futbolcu Ozan Kabak ve oyuncu Serenay Sarıkaya P&G markalarının elçileri olarak, P&G’nin desteklerinden dolayı mutluluk duyuyorlar. Sanat ve spor dünyasından gelen desteğin yanı sıra birçok vatandaş da #UmutlaYarına etiketiyle geleceğe dair “umut” mesajlarını paylaşarak, yarınlara dair iyilik yaymaya devam ediyor.

“Bu süreç bize “iyilik için itici güç” olma rolümüzü bir kez daha hatırlattı”

Hepimizin içerisinde olduğu bu zor günlerin kendilerine, “iyilik için itici güç” olma rolünü bir kez daha hatırlattığını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Yeni açıkladığımız “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına ” projemiz aslında bütünün bir parçası. Markalarımız ve topluma katkı projelerimizle insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışırken aynı zamanda toplumsal sorunlar için de bir çözüm olmak istiyoruz. Bu kapsamda salgının ilk günlerinden itibaren vatandaşların karşılaştığı ve karşılaşabileceği güçlüklere karşı, onlara destek olmak için katkı programlarımızı hayata geçirmeye başlamıştık. Dolayısıyla “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına ” de bizim çok ayaklı projemizin bir parçası. Bu kampanya ile birlikte salgın döneminde, haziran ayı sonuna kadar ailelere toplam 7,5 milyon liralık destek sağlamış olacağız” dedi.

Pandeminin Türkiye’de başladığı dönemde karantinadaki vatandaşlara hızlıca ürün desteği sağlamıştı

P&G Türkiye, COVID-19 pandemisinin Türkiye’de görülmeye başlandığı dönemde hızlıca harekete geçerek yurt dışından gelen vatandaşların karantina altına alındığı yurtlarda oluşabilecek hijyen ürünü eksikliğini fark ederek, yaklaşık 10 bin vatandaşın karantinada kaldığı 13 ildeki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında ev konforunu sağlama amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği yaparak ve Kızılay aracılığıyla Ariel çamaşır deterjanı, Flash yüzey temizleyici ve Fairy bulaşık deterjanı ulaştırmıştı. Buna ilave olarak Türkiye genelinde yurtlarda kalan onbinlerce vatandaşa ve sağlık çalışanına da Head&Shoulders ve Pantene saç bakım ürünleri, Oral-B diş fırçaları, İpana diş macunları, Gillette tıraş ürünleri ve Orkid pedleri gibi ürünleri göndermişti.

Ramazan ayında da 10 bin aileye ihtiyaç paketi gönderdi

P&G Türkiye, Ramazan ayının bir dayanışma ayı olduğundan hareketle Fairy Türkiye’deki 10’uncu yılından hareketle gıda israfına karşı mücadele başlattığı Boşa Harcama projesindeki ortağı Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, içinde ihtiyaç duyabilecekleri temel tüketim maddelerinin olduğu erzak paketlerini ve Fairy ürünlerini gönderdi.