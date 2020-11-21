İzmir Havaalanı pandemi önlemlerinde sınıfı geçti

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen sertifikayı aldı. TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı ilgili kriterleri karşılayarak, pandemi döneminde güvenli seyahat için ACI World oluşturulan “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu”nu aldı.

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı “Havacılıkta tüm dünyada sıkı şekilde düzenlenen ve küresel ölçekte geçerli kurallarla işliyor. Hükümetlerin sınırlarını kapamaları nedeniyle pandemiden ciddi şekilde etkilenmekle birlikte, havacılık yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. Mart ayından itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. Türkiye’deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladık. Şimdi de ACI tarafından oluşturulan kriterlere uyum göstererek sertifikamızı aldık. Kısıtlamaların kısmen kalktığı haziran ayından bu yana yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz” dedi.

TAV, Türkiye’de ve yurtdışında işlettiği havalimanlarını ile programa katılıyor. Bu kapsamda Ankara Esenboğa ve Gazipaşa-Alanya havalimanları da ACI tarafından sertifikalandırıldı.

Şirketin yurtdışında işlettiği Makedonya Üsküp, Tunus Enfidha ve Monastir, Suudi Arabistan Medine ve Hırvastistan Zagreb havalimanları da akreditasyon sürecini tamamladı ve sertifika aldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yılın ilk 10 ayında 4 milyon 768 bin yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2019’da iştirakleriyle birlikte yaklaşık 600 bin uçak seferine ve 89 milyon yolcuya hizmet sundu.