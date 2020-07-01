İzmir Rotaract’ta bayrak değişimi

İzmir Rotaract Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Melis Uzşen, bayrağı Ozan Karakaya’ya devretti. İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıya yetmiş üye katılırken başkanlık törenle yeni dönem başkanı Ozan Karakaya’ya emanet edildi.

Pandemi sürecinde pek çok projeye imza attıklarını söyleyen İzmir Rotaract Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Melis Uzşen, kulüpteki birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu vurguladı. İzmir Rotaract Kulübü’nde görev almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uzşen, “Çalışma arkadaşlarımla beraber çok güzel başkanlık süreci geçirdim. Başkanlığım sürecinde uyguladığımız projelerimizle birçok kişinin hayatına dokunma şansımız oldu. Bizler toplum refahını gözeten elçileriz. Yeni dönem başkanımız Ozan Karayaka İzmir Rotaract için çok güzel projeler yapacağına eminim. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim” diye konuştu.

Görevi devralan yeni başkan Ozan Karakaya, göreve istekli ve hazır olduğunu söyledi. Yeni projeler geliştirerek İzmirlilerin hizmetinde yer alacağını ifade eden Karakaya, “Kulübümüz ile birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışmalar yapan İzmir Rotaract Kulübü’nde başkan olduğum için heyecanlıyım” dedi.