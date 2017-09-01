İZTO'nun kardeş oda ve kuruluş sayısı 100'e ulaştı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) kardeş oda ve kuruluş sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yazılı açıklamasında, bu yıl 86. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) 15 yabancı heyet ağırladıklarını belirtti.

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası, Rusya Lipetsk Ticaret ve Sanayi Odası, Togo Ticaret ve Sanayi Odası ve Tacikistan Sugd Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda anlaşması imzaladıklarını vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Yeni imzalarla kardeş oda ve kuruluş sayımız 100'e çıktı. Bu da bizim dünya odası olduğumuzun en güzel kanıtı. Bu odalarla çok daha güçlü ilişkiler kuruyor, üyelerimize yeni fırsatlar sunuyoruz. Göz bebeğimiz İEF'te dalya diyerek kardeş oda sayımızın 100'e ulaşması bizim için çok anlamlı oldu. Kardeş oda ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar kağıt üzerinde kalmıyor. İkili görüşmeler yaparak ekonomimize katkı sunuyoruz."

Demirtaş, kardeş odaların her anlamda önemli bir lobi gücü olduğunu aktardı. Bunun son canlı örneğini 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını belirten Demirtaş, "Tüm kardeş odalarımıza mektup yazarak hain darbe girişimini anlattık. Ayrıca ülkedeki ekonomik sistemin hiçbir sıkıntı olmadan devam ettiğini belirttik. Bundan sonra da dünyanın farklı coğrafyalarındaki oda ve kuruluşlarla anlaşma imzalamaya, üyelerimizi yeni pazarlara taşımaya, kentimiz ve ülkemiz dış ticaretini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.