Kabe'de yağmur sevinci

MEKKE (AA) - Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, bölgede nadiren yağan yağmurun altında Kabe'yi tavaf etmenin mutluluğunu yaşadı.

Bazı hacı adayları Kabe'nin revakları ve katlarından yağmuru huşuyla izlerken bazıları da yağmur suyunu takkelerinde veya ellerinde biriktirmeye çalıştı.

Yağmurun ardından görevliler, çevreyi temizledi.

Bu arada kutsal topraklara ulaşan hacı adaylarının sayısı 1 milyonu aştı.

Muhabir: Yusuf İzzettin Çelebi