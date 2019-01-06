KADIKÖY BELEDİYESİ EUROCITIES ÜYESİ OLDU Kadıköy Belediyesi Berlin, Londra, Paris, Roma, Amsterdam gibi Avrupa’nın 170 önemli şehrinin yer aldığı Eurocities’e kabul edildi.

Kadıköy Belediyesi başvuru yapmış olduğu Eurocities (Avrupa Şehirler Ağı) Kültür Forumu’nun Ekim 2018’de Lizbon’da gerçekleştirilen toplantısında kültür alanındaki politika ve projelerini üyelere tanıttı. Yenilikçi uygulamalarıyla toplantıda büyük beğeni toplayan Kadıköy Belediyesi sunumunun ardından gerçekleştirilen oylama sonucunda üyeliğe kabul edildi. Üye şehirlerin kültürel, ekonomik ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Eurocities’e “Ortak Katılımcı” statüsünde üye olan Kadıköy Belediyesi; Kültür Forumunun yaratıcı endüstriler, kültürel erişim, gençlik ve kamusal sanat gibi çalışma gruplarında yer almayı hedefliyor.



Eurocities, 35'ten fazla Avrupa ülkesinde, Viyana, Brüksel, Zürih, Berlin, Frankfurt, Münih, Kopenhag, Helsinki, Paris, Budapeşte, Dublin, Floransa, Milano, Roma, Venedik, Amsterdam, Oslo, Stockholm, Londra, Manchester gibi 130 büyükşehir ve 40 şehrin yerel yönetimlerini bir araya getiriyor. Yaklaşık 130 milyon vatandaşı bir araya getiren Eurocities, AB politikalarına etki etmek, yeni projeler geliştirmek, şehirlerin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için çeşitli programların geliştirilmesine ön ayak oluyor. Türkiye’den İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Konya büyükşehirlerinin yanı sıra Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Mezitli, Nilüfer, Osmangazi, Pendik, Serdivan ilçeleri Eurocities’e diğer üye şehirler arasında yer alıyor.

