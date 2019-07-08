"Kadın çalışanlara en çok değer veren kurumlardan biriyiz"

SEYİDOĞLU FİRMASININ SEYDİ OĞLU MARKASIYLA HİÇBİR BAĞI YOKTUR



Bir süredir sosyal medyada ve bazı TV Kanallarında yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu’nun sahibi çıktı” başlıklı haberlerin ve paylaşımların ardından Seyidoğlu Gıda Firması Genel Müdürü Mehmet göksu, bir açıklama yaptı. Söz konusu haberde Geçen Firmanın İsminin Seydi Oğlu Olduğunu kendi markalarının ise Seyidoğlu olduğu nu ifade eden Mehmet Göksu, “Haberlere konu olan darp olayında ismi geçen şahıslarının Seyidoğlu Gıda firmasıyla hiçbir bağlantısı olmadığı gibi tamamen birbirinden bağımsız farklı kuruluşlardır. Seyidoğlu gibi ülkesinin geleceğine yatırım yapan 65 yıllık saygın bir marka ile şehir magandalarını bir tutmak asla mümkün değildir. Kamuoyunda isim benzerliği nedeniyla yaşanan bu üzücü durum hepimizi derinden yaralamıştır” ifadelerini kullandı.



Söz konusu olayda adı geçen Hasan Sel ve Ağabeyi Hüseyin Sel isimli şahısların İstanbul Pendikte faaliyet gösteren ve ismi SEYDİ OĞLU olan bir baklava dükkanının sahipleri olduğunu aktaran Göksu, “SEYDİ OĞLU denen kurum tek şube ile faaliyet göstermekte. Seyidoğlu markasının ise Türkiye genelinde 50 ye yakın şubesi vardır. Markamızı taklit eden ve taklitçilik yaptığı gerekçesiyle açılmış ve devam eden bir dava da mevcuttur. Söz konusu şahıslanın ve kurumun Seyidoğlu markasıyla isim benzerliği dışında hiçbir bağlantılarıne geçmişte ne de bugün olmamıştır” diye konuştu.



Bu isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde kasıtlı olarak markanın saygınlığına zarar veren gruplar da türediğine dikkat çeken Göksu, “Türkiye’de kadın çalışanlara en çok yer veren kurumlardan biri olan 65 yıllık saygın Seyidoğlu Gıda markasının Hamile bir kadını darp etmek gibi utanç verici bir olayda adının anılmasından büyük üzüntü duyduk” diye konuştu.