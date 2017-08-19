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Kadın çalışanların gece mesaileriyle ilgili yönetmelikte değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle kadın çalışanların gece mesaileri 7,5 saatle sınırlandırıldı.

Kadın çalışanların gece mesaileriyle ilgili yönetmelikte değişiklik

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi, "Kadın çalışanlar gece postalarında yedi̇ buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turi̇zm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi̇ buçuk saati̇n üzeri̇nde gece çalışması yaptırılabilir." şeklinde değiştirildi.
Muhabir: Cemil Murat Budak

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