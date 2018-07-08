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Kadın eylemi ses getirdi

Çocuk cinayetlerine karşı en büyük eylemi gerçekleştiren Avcıları bütün Türkiye konuşuyor. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin önderliğinde yapılan eylem medyada geniş yankı yaptı.

Kadın eylemi ses getirdi

Türkiye Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin çağrısı üzerine yapılan eylemi konuşuyor… Avcılar’da kurulan Türkiye’nin tek Konservatuvarı bünyesindeki, ‘1001 Çiçek Kadın Korosu’ öncülüğünde Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli7nin çağrısı ile yapılan çocuk cinayetlerin protesto eylemine binlerce kadın katıldı.

Yapılan eyleme çok sayıda medya kuruluşu tarafından geniş yer verildi. Marmara Caddesi’nin başından Belediye Havuz Meydanı’na kadar yapılan yürüyüş sırasında üzerlerinde siyah tişört bulunan kadın ve çocuklar, kadın ve çocuk cinayetlerine, küçük yaşta evliliklere, çocuk istismarına karşı pankart ve dövizler taşıdı

.Öldürülen çocuklar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ardından, ilçedeki 10 mahalleden 100’er kadının ve Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin oluşturduğu ‘1001 Çiçek Kadın Korosu’, bir ağızdan ‘Ninni’ ağıtını söyledi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Sadece çocuklar uyurken, ders çalışırken susmalıyız.  Onlar öldürülürken katledilirken hepimiz ayağa kalkmalıyız” mesajı vermişti.
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