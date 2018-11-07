Kadın girişimciden pancar pekmezi ihracatı

SAKARYA (AA) - MEHMET KARAKAŞ - Sakarya'da evinde geleneksel yöntemlerle başlattığı pancar pekmezi üretimini, açtığı tesiste profesyonel olarak devam ettiren girişimci Zeynep Çodar, ürünü Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Söğütlü ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Zeynep Çodar, evinde geleneksel yöntemlerle ürettiği pancar pekmezini yaklaşık 10 yıl önce internet üzerinden satmaya başladı.

Türkiye'nin birçok bölgesine pekmez satarak aile bütçesine katkıda bulunan Çodar, daha modern ve hijyenik ortamda üretim yapmak için 3 yıl önce tesis kurdu.

Tesiste 6 kişiye istihdam sağlayan ve 3 ay boyunca ürettiği 90 ton pancar pekmezinin bir kısmını oğlunun ismini verdikleri firmayla başta Avustralya, Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturya gibi ülkelere ihraç etmeye başlayan Çodar, işleri daha da büyütmeyi hedefliyor.

- "Kadınların yapamayacağı bir şey yoktur"

Girişimci kadın Zeynep Çodar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce geleneksel yöntem olan tavalarda pancar pekmezi üretimi yaptıklarını söyledi.

İşleri daha da büyütmek için eşi Mehmet Çodar'ın da desteğiyle tesis kurduklarını anlatan Çodar, makineleri bilmedikleri için biraz sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Tesiste günde bir ton pekmez ürettiklerini bildiren Çodar, katkısız ve doğal yöntemlerle ürettikleri pancar pekmezini internet üzerinden Türkiye ve Avrupa'nın birçok bölgesine gönderdiklerini anlattı.

İleriki günlerde işleri daha da büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çodar, "Kadınların yapamayacağı bir şey yoktur, boş oturmasınlar, istedikten sonra her işi kurabilirler, ekonomiye katkı sağlayabilirler." dedi.

Zeynep Çodar, pancar pekmezinin sağlık yönünden gribal enfeksiyon, öksürük, kansızlık ve birçok hastalığa faydalı olduğunu bildiklerini anlatarak, insanların tamamen doğal ve hijyenik ortamda ürettikleri pekmezi gönül rahatlığıyla tüketebileceğini sözlerine ekledi.

Mehmet Çodar da eşinin gayretleriyle işi bu hale getirdiklerini vurgulayarak, işi kurarken bazı zorluklarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Ürettikleri pekmezin kaliteli ve doğal olduğuna değinen Çodar, ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.