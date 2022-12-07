Kadın girişimcilere ÖNDERlik yapıyor

İklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin, kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini desteklemeyi hedef haline getirerek 2014 yılından beri birçok proje hayata geçiriyor. 2014 yılında başlattığı Sakura Kadın Girişimci Projesi ve 2017 yılında başlattığı Sakura Kadın Teknisyen Projesi ile bu vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Yakın zamanda Sakura Kadın Teknisyen Projesi’ne katılan Adana ve İstanbul’dan iki kadın teknisyen ise Aralık 2022’de kendi teknik servislerini açarak, iklimlendirme sektöründe ‘erkek işi’ olarak görülen teknik alanda kendi işlerini kurdular.

Kadınların iş hayatında desteklenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Daikin Türkiye; bu doğrultuda 2014 yılında başlattığı Sakura Kadın Girişimci Projesi ile üniversite mezunu gençlerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin iş kadınları olarak iklimlendirme sektörüne ve ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyor. Sakura Kadın Girişimci projesi aynı zamanda TEGEP’in Öğrenme ve Gelişim Ödülleri yarışmasının “Toplumsal Katkıda Fark Yaratan Gelişim Projesi” kategorisinde “En İyi Proje” ödülünü aldı. Daikin, 2017 yılında başlattığı Sakura Kadın Teknisyen Projesi ile de iklimlendirme sektöründe ‘erkek işi’ olarak görülen teknik alana kalifiye kadın iş gücü kazandırıyor.

Daikin Sakura Kadın Teknisyen Projesi’ne katılan kişiler; iklimlendirme konusunda gerekli altyapıya ulaşmak ve sahada hizmet verebilir duruma gelmek için temel teorik bilgi ve pratik uygulamaları kapsayan, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de destekleyecek 12 günlük (96 saat) eğitim programını tamamladı. 2022 yılı itibariyle 13 ilde birçok kadın teknisyen faaliyet gösteriyor.

Daikin’in bu programına katılan kadın teknisyenlerden Halenur Doruk, İstanbul /Tuzla’da; Ebru Karaörs ise Adana/Çukurova’da kendi Daikin teknik servislerini açtı. Bugün Daikin Türkiye teknik servisi olarak, ‘erkek işi’ olarak bilinen iklimlendirme sektöründe ekipleriyle birlikte şantiyelere, evlere giderek arızaları gideriyorlar, proje ve denetleme faaliyetlerine katılıyorlar. Daikin’in Sakura Kadın Teknisyenler Projesi, rol model olarak gerek iklimlendirme sektöründe gerekse benzer alanlarda diğer kadınları cesaretlendirmeye devam ediyor. Türkiye’de, hatta dünya iklimlendirme sektöründe kadınlara yepyeni bir çalışma alanı açan bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyümeye devam ediyor.

Aralık ayında yapılan Sakura Teknik Servis açılışları, Daikin üst yönetim ve üst düzey kamu katılımı ile kutlandı. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Hiroyuki Tamura, Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Yeşilyurt, Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcıları Olcay Avcı ve Tuncer Gülsaran ile Daikin yöneticileri açılışlara katıldı. Daikin yöneticilerinin yanı sıra İstanbul’daki Sakura Teknik Servis açılışına Tuzla Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan ile Adana Sakura Teknis Servis açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin katılarak iyi temennilerini paylaştı.

Sakura Kadın Teknik Servis açılışları ile ilgili görüşlerini paylaşan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder; “2014 yılından beri yürüttüğümüz bu proje ile kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini destekliyoruz ve kadının iş gücüne katılımını arttırmayı hedefliyoruz. Daikin olarak 2025 yılına kadar hedefimiz, kendi merkezlerimizde de toplam kadın çalışan sayımızı yüzde 50 oranında arttırmak. Bu doğrultuda da hayata geçirdiğimiz Türkiye ekonomisinin daha da güçlenmesi için kadınlara yönelik bu projeler bizi heyecanlandırıyor” dedi.

“Kadınlar her şeyi başaracak kadar güçlü ve özel”

Daikin ile yolculuğuna ilişkin İstanbul/Tuzla’da kendi teknik servisini açan Halenur Doruk ise duygularını bu sözlerle paylaştı: “Bu sektöre girdikten sonra ‘Yapabilir miyim acaba?’ gibi yargılarımı bir kenara bıraktım ve kendime hedefler belirledim. İlk hedefim bu işin kadınlar tarafından da yapılabildiğini ispat edebilmek; ikinci hedefim ise kendi işimin başında durabilmek. Ben hayallerimi yaşadığım yerdeyim. Bence bir kadın tüm hayatı tek başına omuzlayacak kadar güçlü ve özeldir. Yeter ki kendine güveni, Daikin gibi kendini destekleyen bir şirket ve cesareti olsun.”

Adana/Çukurova’da kendi Sakura teknik servisini açan Ebru Karaörs ise; “Hayallerime ulaşmak için adım adım ilerlediğim, bazen tökezlediğim, zaman zaman omuzlarımda hayatın yükünü hissettiğim bu yolda Daikin’in elimden tutarak; ‘Sen yaparsın’ sözünün gücüyle zirveye ulaştım. Açıkça söylemek gerekirse bu kadarını hayal etmemiştim. Aslında daha ne olabilir ki dediğim kısımda Daikin’in beni şaşırtmayacağının da farkındaydım. Örnek olabilmek, ilham verebilmek, bir kadının hayatına dokunabilmek, bunlar gurur verici. Daikin ailesinin bir bireyi olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben de ‘kadın yapar’ diyorum.” dedi.