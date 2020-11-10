Kadın girişimcileri desteklemek için üçüncü kez bir araya geldiler

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan topluma rol model olmuş, ilham vermiş kadınlarımızı teşvik etmek üzere 'Kadın Girişimcileri Destek Zirvesi ve Ödülleri' jüri toplantısı, pandemi nedeni ile online olarak gerçekleşti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen online buluşmada daha çok kadının iş hayatında olması için farkındalığı artırmayı hedefleyen ‘Kadın Girişimcileri Destek Zirvesi ve Ödülleri’nin üçüncüsü Kasım ayında hibrit şeklinde gerçekleştirilmesi planlandı.

Toplantıya katılan ve Zirve’nin paydaşı olmanın öneminden bahseden Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Hayatın her alanında kadın dokunuşuna ihtiyaç var. Bu mecrada bunu en iyi temsil edecek yerlerden biri. İçerisinde kadınların olduğu çalışmalar da bizi son derece memnun ediyor. Bu zirve bizim için de son derece değerli. Kadınlar için popülizm adına değil reel iş yapmak önemli. Bize düşen görev ne olursa olsun, birlikte yapacağız, destek olacağız” dedi.

EGD Başkanı Celal Toprak bütün jüri üyelerine söz vermeden önce bugüne kadar yapılan hazırlıkları gelen öneriler konusunda bilgi verdi. Toprak etkinliğe bugüne kadar olduğu gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün destek verdiğini belirterek, “Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) etkinliğin organizasyonunda görev alıyor. Ekonomi Gazetecileri Derneği Küresel Isınma Komitesi bu etkinliğe tam destek veriyor. Çevre konusunda önemli işleri imza atan ÇEVDODER bu işin içinde biraz önce TİL Başkanı tam destek vereceğini iletti. Bu etkinliğe herkes sahip çıkıyor bu yüzden her yıl biraz daha kök salıyor” dile konuştu.

Daha sonra jüri üyeleri tek tek söz alarak görüşlerini dile getirdi. Toplantıda Kadın Girişimcilere Destek Zirvesi Ödül Töreni Başkanlığı’na İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu oy birliği ile seçildi. Etkinliğin Kurul Başkanlığına ZÜCDER Genel Sekreteri Sibel Palacıoğlu getirildi.