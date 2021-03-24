Kadının ekonomik özgürlüğünü destekliyor

Aslı Elif Tanuğur Samancı proje ile ilgili şunları söyledi; “Anadolu’nun çalışkan kadınlarının sevgi ile yaptıkları her biri eşsiz, arı temalı el emeği göz nuru tekstil ve takı ürünlerini, internet sitemizde tüketicilerle buluşturuyoruz. Satılan ürünlerden elde edilen geliri, doğrudan bu ürünleri üreten kadınlara bırakıyoruz. Şu anda proje kapsamında 25 kadın destekleniyor ve projeye katılmak isteyen kadınlardan da başvuruları alıyoruz. Hedefimiz bu projede en az 100 kadına destek olmak. Bu kadınlar hali hazırda çalışmayan ve düşük gelir seviyesine sahip ama kendi el emekleriyle tekstil veya takı üretebilen kişilerden seçiliyor. Ürettikleri ürünleri en az 1 yıl beeo.com.tr web sitemizde sergiliyor olacağız. Web sitemizi her gün ortalama 10 bin kişi ziyaret ediyor ve projeyi web sitemizde el emeği göz nuru kategorisinde duyuruyoruz. Aynı kategoride amigurimi örgü arı, anahtarlık, önlük takımı, bardak altlığı, battaniye, çıngırak, diş kaşıyıcı, havlu, bebek hırkası, pijaması, tulumu, supla, puset örtüsü, uyku arkadaşı, Amerikan servis, yeni doğan takımı gibi 31 farklı ürün mevcut. Projeye katılan kadın sayısının artmasıyla ürün çeşitliliğini de artırmayı hedefliyoruz. “ dedi.

Bu projede temamız “ARI” Üzerine

Aslı Elif Tanuğur Samancı sözlerine şöyle devam etti; “Arıcılık, dünyada ve ülkemizde tozlaşmaya da büyük katkı sağlayan bir sektör. Gıda üretiminin %60’ı, bitkisel üretimin %80’i arılar sayesinde gerçekleşiyor. Projede tema olarak arıyı seçtik. Çünkü arıcılığın ve arıların korunması artık bir toplumsal sorumluluk. Arılar tozlaşmaya yaptıkları katkı ile dünya da doğal bitki örtüsünün korunmasında en önemli rolü oynuyorlar. Arıları yok olursa bitkisel üretim yani tarım biteceği için insanlığında sonu gelecek. İşte özellikle de bu nedenle, arıların insanlığa yaptıkları bu katkı konusunda bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Arıyı hem sevmek hem korumak hem de çoğaltmak zorundayız. Arılar sadece ürettikleri ürünler ile değil, dünyada yeşil bitki örtüsünün korunmasına ve gıda üretiminde sürdürülebilirliğe de katkı yaparak insanlığa önemli bir hizmet sağlıyorlar. Kadın ve arı temasını birleştirerek aslında kadınlarında bu alana daha fazla ilgi duymasını sağlamayı da hedefliyoruz.

Tarım ve hayvancılık sektöründe de kadının yeri konusuna değinecek olursak, birçok alanda olduğu gibi maalesef bu sektörde de son yapılan araştırmalara göre kadınlar dezavantajlı gruptalar. Bu konuda da arıcılığa ilgi duyan kadınlara yönelik bir eğitim ve arı ürünleri üretimi projemiz var. Bu kapsamda da projeye başvuran kadınların hem arıcılık eğitimi almasını sağlıyoruz hem de malzeme ve kovan desteği vererek arı ürünleri üretimine başlamalarını teşvik ediyoruz. Ürettikleri ürünlere de alım garantisi veriyoruz. Böylece kadınlar, ürünleri kime ve nereye satacağı endişesinden kurtulup sadece yüksek verim ve kalite ile işini geliştirmeye odaklanabiliyor. Arıcılık alanında daha fazla kadını hem üretici hem de girişimci olarak görmek istiyoruz.”

Kadınlara umut ışığı olan bir proje!

Projeyi sosyal medyadan gören kadınlar, katıldıkları için ne kadar şanslı olduklarını dile getirdi. Projede yer almanın, aile ekonomilerine katkı sağlayabilecek olmanın heyecanını duyan kadınlar, aynı zamanda el emeği üretip gelir elde ediyor olmanın, bu dayanışmanın içinde olmanın, kendilerini ayrıca başarılı, güçlü, umut dolu, değerli ve ait hissettirdiğini belirtti. Artık BEE’O Ailesi’nin bir parçası olan kadınlar, proje kapsamında kazanımlarını şu şekilde açıkladılar;

“El işlerimi artık evde kendi kendime üretmiyorum, herkes için üretiyorum. Ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum. Bu büyük bir mutluluk!”

“Kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durabilmemi sağlayacak bu fırsat sunulduğu için çok teşekkür ederim. İnançlı ve umutlu hissediyorum. Yarınların, kadınların kadınlara destek olarak daha da güzel kurulacağını bilmek, geleceğin bu şekilde çerçeveleniyor olduğu görmek, içimi umutla dolduruyor!”

“Aileme kendi kazandığım para ile destek olabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Ayrıca proje sayesinde şimdi kendime çok daha fazla güveniyorum. Kadın gücüne olan inancım arttı. Güzel günlerin geleceğine olan inancım da tam.”

“Salgın başladığından beri evde ekonomik durumumuz sarsılmıştı. Şimdi bu proje sayesinde hem üretim yapıyorum hem de aileme gelir katkısı sağlıyorum. Projede emeği geçen tüm BEE’O ailesine teşekkür ederim.”